Рейтинг@Mail.ru
Теннисист Медведев высказался о победе в турнире из-за снятия Грикспора - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:59 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/medvedev-2077463209.html
Теннисист Медведев высказался о победе в турнире из-за снятия Грикспора
Теннисист Медведев высказался о победе в турнире из-за снятия Грикспора - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Теннисист Медведев высказался о победе в турнире из-за снятия Грикспора
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хотел бы выиграть турнир категории ATP 500 в Дубае другим способом и пожелал снявшемуся с решающего матча... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T16:59:00+03:00
2026-02-28T16:59:00+03:00
теннис
спорт
дубай
брисбен
россия
таллон грикспор
андрей рублев
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069754992_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d53c70d3f903d059c8739f6ba73a3cc8.jpg
https://ria.ru/20260228/rublev-2077323515.html
дубай
брисбен
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069754992_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_df5706aa35967ff685f514bcdfae07ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дубай, брисбен, россия, таллон грикспор, андрей рублев, даниил медведев
Теннис, Спорт, Дубай, Брисбен, Россия, Таллон Грикспор, Андрей Рублев, Даниил Медведев
Теннисист Медведев высказался о победе в турнире из-за снятия Грикспора

Даниил Медведев заявил, что хотел выиграть турнир в Дубае другим способом

© Соцсети Australian OpenДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Соцсети Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хотел бы выиграть турнир категории ATP 500 в Дубае другим способом и пожелал снявшемуся с решающего матча Таллону Грикспору скорейшего восстановления от травмы.
В субботу Медведев стал победителем турнира в Дубае из-за отказа от матча Грикспора. В пятницу нидерландец, несмотря на травму, победил в полуфинале россиянина Андрея Рублева.
"Не таким образом я хотел выиграть финал. Надеюсь, травма у Таллона не такая серьезная, и желаю ему скорейшего восстановления", - написал Медведев в соцсети Х.
Для 30-летнего Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин является первым номером России и 11-й ракеткой мира. На его счету победа в Открытом чемпионате США 2021 года.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае
Вчера, 01:57
 
ТеннисСпортДубайБрисбенРоссияТаллон ГрикспорАндрей РублевДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала