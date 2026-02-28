Рейтинг@Mail.ru
Маск раскритиковал систему наказаний за изнасилования в Европе - РИА Новости, 28.02.2026
02:24 28.02.2026
Маск раскритиковал систему наказаний за изнасилования в Европе
Американский предприниматель Илон Маск назвал немыслимым злом ситуацию со штрафами вместо тюремных сроков мигрантам за изнасилования несовершеннолетних в...
2026-02-28T02:24:00+03:00
2026-02-28T02:24:00+03:00
в мире
европа
испания
илон маск
педро санчес
в мире, европа, испания, илон маск, педро санчес
В мире, Европа, Испания, Илон Маск, Педро Санчес
© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал немыслимым злом ситуацию со штрафами вместо тюремных сроков мигрантам за изнасилования несовершеннолетних в Европе.
Маск прокомментировал репост в соцсети Х, в котором сообщается о назначении сенегальскому мигранту штрафа - а не тюремного срока - за изнасилование 14-летней девочки в Испании. К репосту прикреплен пост другого пользователя, негодующего из-за ситуации со штрафами мигрантам вместо реального наказания.
"Вот что в действительности происходит в Европе. Немыслимое зло", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Ранее Маск раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за плана по легализации мигрантов, назвав его "предателем Испании". В конце января правительство Испании сообщило, что одобрило инициативу по легализации мигрантов, находящихся на территории страны: это решение может затронуть около 500 тысяч человек.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Маск пообещал помочь в суде тем, кто даст показания о клиентах Эпштейна
9 февраля, 08:15
 
