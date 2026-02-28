Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР волонтер погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 28.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 28.02.2026
В ЛНР волонтер погиб при атаке украинского дрона
Один волонтер погиб, двое ранены в результате атаки украинского БПЛА, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём канале в Max. РИА Новости, 28.02.2026
специальная военная операция на украине
ставропольский край
москва
московская область (подмосковье)
леонид пасечник
вооруженные силы украины
ставропольский край
москва
московская область (подмосковье)
ставропольский край, москва, московская область (подмосковье), леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Москва, Московская область (Подмосковье), Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Один волонтер погиб, двое ранены в результате атаки украинского БПЛА, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём канале в Max.
"Сегодня вечером в Марковском муниципальном округе беспилотник ВСУ атаковал автомобили волонтеров, которые привезли в республику гуманитарную помощь. Пятидесятивосьмилетний мужчина из Ставропольского края погиб на месте. Еще двое волонтеров – женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья – получили ранения", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"От имени жителей республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Раненым желаю скорейшего выздоровления", - написал глава ЛНР.
Специальная военная операция на УкраинеСтавропольский крайМоскваМосковская область (Подмосковье)Леонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
