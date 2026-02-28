https://ria.ru/20260228/lnr-2077539525.html
В ЛНР волонтер погиб при атаке украинского дрона
В ЛНР волонтер погиб при атаке украинского дрона
Один волонтер погиб, двое ранены в результате атаки украинского БПЛА, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём канале в Max. РИА Новости, 28.02.2026
