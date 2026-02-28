Рейтинг@Mail.ru
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" перенес операцию
Хоккей
 
23:10 28.02.2026 (обновлено: 23:13 28.02.2026)
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" перенес операцию
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" перенес операцию - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" перенес операцию
Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Кузьменко перенес операцию по поводу разрыва мениска, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
хоккей
спорт
андрей кузьменко
лос-анджелес
национальная хоккейная лига (нхл)
лос-анджелес кингз
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" перенес операцию

Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко перенес операцию и пропустит несколько недель

© Фото : x.com/lakingsАртемий Панарин и Андрей Кузьменко
Артемий Панарин и Андрей Кузьменко - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : x.com/lakings
Артемий Панарин и Андрей Кузьменко. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Кузьменко перенес операцию по поводу разрыва мениска, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Время восстановления нападающего составит несколько недель. "Лос-Анджелес" вызвал из фарм-клуба канадского защитника Ангуса Бута.
Кузьменко 30 лет. Он выступает в составе клуба с марта 2025 года. В текущем сезоне россиянин сыграл в 52 матчах, набрав 25 очков (13 голов + 12 передач). Его команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 60 очков за 58 матчей и потерпев поражение в пяти последних встречах подряд.
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Жамнов продолжает работу с командой, сообщил Барков
Вчера, 20:44
 
