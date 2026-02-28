https://ria.ru/20260228/kuzmenko-2077543113.html
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" перенес операцию
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" перенес операцию - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" перенес операцию
Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Кузьменко перенес операцию по поводу разрыва мениска, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
