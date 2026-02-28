Рейтинг@Mail.ru
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:52 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kovalchuk-2077480464.html
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ
Сборной США по хоккею повезло в финале Олимпийских игр в Италии, но в краткосрочном турнире и его решающей игре может случиться что угодно, сказал олимпийский... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
илья ковальчук
сша
зимние олимпийские игры 2026, илья ковальчук, сша
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Илья Ковальчук, США
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ

Ковальчук: американским хоккеистам на Олимпиаде повезло

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОИ-2026.Хоккей.Полуфиналы.США-Словакия
ОИ-2026.Хоккей.Полуфиналы.США-Словакия - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Сборной США по хоккею повезло в финале Олимпийских игр в Италии, но в краткосрочном турнире и его решающей игре может случиться что угодно, сказал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.
Ранее сборная США впервые с 1980 года стала чемпионом Олимпиады. В финале Игр в Италии американцы обыграли сборную Канады со счетом 2:1, решающую шайбу они забросили в овертайме.
«
"Хоккей тем и прекрасен, что он непредсказуем. Олимпийские игры - это очень краткосрочный турнир, а в финале вообще все что угодно может случиться. То, как сыграл (вратарь американцев Коннор) Хеллебайк - он для сборной США сделал очень много. Ну и команда у них крепкая. Понятно, что канадцы сыграли лучше два периода, второй и третий, но американцам повезло, и они победили", - сказал Ковальчук журналистам.
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею
25 февраля, 06:01
 
ХоккейЗимние Олимпийские игры 2026Илья КовальчукСША
 
