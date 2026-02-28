https://ria.ru/20260228/kovalchuk-2077480464.html
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ
Сборной США по хоккею повезло в финале Олимпийских игр в Италии, но в краткосрочном турнире и его решающей игре может случиться что угодно, сказал олимпийский... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T17:52:00+03:00
2026-02-28T17:52:00+03:00
2026-02-28T17:52:00+03:00
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
илья ковальчук
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077480156_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_866862a048e8504190ceff5c191ac80a.jpg
https://ria.ru/20260225/tramp-2076542358.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077480156_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_234bc0be0da169f605e953ce7476ebe5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, илья ковальчук, сша
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Илья Ковальчук, США
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ
Ковальчук: американским хоккеистам на Олимпиаде повезло