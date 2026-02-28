Эпштейн и Билл Гейтс хотели выпить кофе с Энн Хэтэуэй

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн в переписке с голливудской пиарщицей Пегги Сигал просил организовать для него и основателя Microsoft Билла Гейтса встречу с актрисой Энн Хэтэуэй, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
"Можешь привести Энн Хэтэуэй выпить кофе с Биллом Гейтсом и со мной?" - написал Эпштейн Сигал 27 февраля 2013 года.
В ответ Сигал сообщила, что не знает, уточнив, что актриса будет вести "Оскар" в Лос-Анджелесе и состоит в отношениях с актером Адамом Шульманом.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.