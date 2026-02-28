Эпштейн и Билл Гейтс хотели выпить кофе с Энн Хэтэуэй

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн в переписке с голливудской пиарщицей Пегги Сигал просил организовать для него и основателя Microsoft Билла Гейтса встречу с актрисой Энн Хэтэуэй, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.