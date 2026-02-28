Рейтинг@Mail.ru
Жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
17:07 28.02.2026
Жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана
Жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана
Жители крупнейшего портового города Хайфа на севере Израиля находятся в бомбоубежищах на фоне ракетных атак из Ирана, слышна работа системы ПВО, падений ракет и РИА Новости, 28.02.2026
Жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана

Мэрия: жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана

© REUTERS / Rami ShlushЛюди заходят в убежище в Хайфе, Израиль
Люди заходят в убежище в Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Rami Shlush
Люди заходят в убежище в Хайфе, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Жители крупнейшего портового города Хайфа на севере Израиля находятся в бомбоубежищах на фоне ракетных атак из Ирана, слышна работа системы ПВО, падений ракет и разрушений в городе пока не зафиксировано, рассказала РИА Новости пресс-секретарь муниципалитета Хайфы Арина Добкин.
"Люди находятся в бомбоубежищах, прозвучали сирены тревоги. Мы слышим взрывы, мы слышим, что ракеты сбивают, но пока никаких падений и повреждений не зафиксировано", - рассказала Добкин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
В пятницу израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что американский авианосец Gerald R Ford направляется к порту Хайфы.
Ранее в субботу в Хайфе несколько раз сработала воздушная тревога. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что из Ирана были зафиксированы несколько ракетных залпов в направлении Израиля.
В субботу Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
Вчера, 13:07
 
