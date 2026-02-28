https://ria.ru/20260228/khayfa-2077466741.html
Жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана
Жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана
Жители крупнейшего портового города Хайфа на севере Израиля находятся в бомбоубежищах на фоне ракетных атак из Ирана, слышна работа системы ПВО, падений ракет и РИА Новости, 28.02.2026
Мэрия: жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана