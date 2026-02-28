Рейтинг@Mail.ru
Карякин вернулся в рейтинг FIDE и расположился на 10-м месте - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/karyakin--2077449184.html
Карякин вернулся в рейтинг FIDE и расположился на 10-м месте
Карякин вернулся в рейтинг FIDE и расположился на 10-м месте - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Карякин вернулся в рейтинг FIDE и расположился на 10-м месте
Российский гроссмейстер Сергей Карякин вернулся в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T16:08:00+03:00
2026-02-28T16:08:00+03:00
международная федерация шахмат (fide)
сергей карякин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077448865_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_e1f554622ec352c20a01ab7473917baa.jpg
https://ria.ru/20260203/karlsen-2072055319.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077448865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_184298ec1f0adb43d68c08ebaab355b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международная федерация шахмат (fide), сергей карякин
Международная федерация шахмат (FIDE), Сергей Карякин

Карякин вернулся в рейтинг FIDE и расположился на 10-м месте

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Шахматный вечер
ПМЭФ-2023. Шахматный вечер - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин вернулся в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Карякин занимает десятое место с 2750 очками. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. Карякина исключали в конце февраля 2023 года, но вернулся в мае того же года на 12-ю позицию. В июне 2024 года россиянин вновь был исключен из списка.
Норвежец Магнус Карлсен (2840 очков) продолжает лидировать в рейтинге, вторым идет американец Хикару Накамура (2810), третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана (2795).
Россиянин Ян Непомнящий (2723) сохранил 22-е место. Далее среди россиян располагаются Дмитрий Андрейкин (28-е место; 2710), Андрей Есипенко (34; 2698), Петр Свидлер (43; 2682), Даниил Дубов (46; 2672), Эрнесто Инаркиев (64; 2653), Александр Морозевич (65; 2653), Володар Мурзин (68; 2650), Александр Грищук (72; 2645), Владислав Артемьев (79; 2641).
У женщин в рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2596 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2578) и Лэй Тинцзе (2566).
Россиянка Александра Горячкина сохранила за собой седьмое место с 2534 очками. Екатерина Лагно (2508) опустилась с девятого на десятое место, Полина Шувалова (2502) также потеряла одну позицию и стала 11-й. Далее в рейтинге идут Лея Гарифуллина (23; 2454), Анна Шухман (27; 2431), Валентина Гунина (49; 2393), Ольга Гиря (51; 2389), Карина Амбарцумова (56; 2385), Алиса Галлямова (71; 2368), Алина Бивол (73; 2367), Екатерина Гольцева (80; 2364) и Анастасия Боднарук (85; 2357).
Магнус Карлсен - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE
3 февраля, 22:35
 
Международная федерация шахмат (FIDE)Сергей Карякин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала