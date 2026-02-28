Карякин вернулся в рейтинг FIDE и расположился на 10-м месте

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин вернулся в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Карякин занимает десятое место с 2750 очками. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. Карякина исключали в конце февраля 2023 года, но вернулся в мае того же года на 12-ю позицию. В июне 2024 года россиянин вновь был исключен из списка.
Норвежец Магнус Карлсен (2840 очков) продолжает лидировать в рейтинге, вторым идет американец Хикару Накамура (2810), третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана (2795).
Россиянин Ян Непомнящий (2723) сохранил 22-е место. Далее среди россиян располагаются Дмитрий Андрейкин (28-е место; 2710), Андрей Есипенко (34; 2698), Петр Свидлер (43; 2682), Даниил Дубов (46; 2672), Эрнесто Инаркиев (64; 2653), Александр Морозевич (65; 2653), Володар Мурзин (68; 2650), Александр Грищук (72; 2645), Владислав Артемьев (79; 2641).
У женщин в рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2596 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2578) и Лэй Тинцзе (2566).
Россиянка Александра Горячкина сохранила за собой седьмое место с 2534 очками. Екатерина Лагно (2508) опустилась с девятого на десятое место, Полина Шувалова (2502) также потеряла одну позицию и стала 11-й. Далее в рейтинге идут Лея Гарифуллина (23; 2454), Анна Шухман (27; 2431), Валентина Гунина (49; 2393), Ольга Гиря (51; 2389), Карина Амбарцумова (56; 2385), Алиса Галлямова (71; 2368), Алина Бивол (73; 2367), Екатерина Гольцева (80; 2364) и Анастасия Боднарук (85; 2357).
