Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив, заявили в Совфеде

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив в случае военной угрозы и чрезвычайной ситуации, а в качестве последствий – взрывной рост цен на углеводороды, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Поскольку в Ормузском проливе действует право мирного (а не транзитного) прохода, то Иран может перекрыть морской путь в случае военной угрозы и чрезвычайной ситуации", - написал политик в своем Telegram-канале.
Таким образом, Иран действует в своем праве, нанося удар по глобальной западноцентричной экономике, отметил политик.
"Всем любителям устанавливать "потолки" на стоимость российской нефти из ЕС, Украины, "Семерки" и прочих, а также уничтожать "Северные потоки" следует приготовиться. Рост цен на углеводороды будет взрывным. Мировой кризис все отчетливее приобретает энергетический характер", - заключил политик.
