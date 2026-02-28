Рейтинг@Mail.ru
Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.02.2026
21:57 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077530176.html
Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив, заявили в Совфеде
Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.02.2026
Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив, заявили в Совфеде
Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив в случае военной угрозы и чрезвычайной ситуации, а в качестве последствий – взрывной рост цен на углеводороды,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:57:00+03:00
2026-02-28T21:57:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
константин косачев
совет федерации рф
оон
евросоюз
иран
ормузский пролив
сша
в мире, иран, ормузский пролив, сша, константин косачев, совет федерации рф, оон, евросоюз, северный поток
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, ООН, Евросоюз, Северный поток
Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив, заявили в Совфеде

Косачев: Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив в случае военной угрозы

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив в случае военной угрозы и чрезвычайной ситуации, а в качестве последствий – взрывной рост цен на углеводороды, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Поскольку в Ормузском проливе действует право мирного (а не транзитного) прохода, то Иран может перекрыть морской путь в случае военной угрозы и чрезвычайной ситуации", - написал политик в своем Telegram-канале.
Кроме того, это право прямо закреплено и в пункте 3 статьи 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, добавил он. В случае же нарушения режима прибрежное государство имеет право на преследование по горячим следам и задержание (статья 111 Конвенции), написал Косачев.
Таким образом, Иран действует в своем праве, нанося удар по глобальной западноцентричной экономике, отметил политик.
"Всем любителям устанавливать "потолки" на стоимость российской нефти из ЕС, Украины, "Семерки" и прочих, а также уничтожать "Северные потоки" следует приготовиться. Рост цен на углеводороды будет взрывным. Мировой кризис все отчетливее приобретает энергетический характер", - заключил политик.
В миреИранОрмузский проливСШАКонстантин КосачевСовет Федерации РФООНЕвросоюзСеверный поток
 
 
