Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив, заявили в Совфеде

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Иран имеет право перекрывать Ормузский пролив в случае военной угрозы и чрезвычайной ситуации, а в качестве последствий – взрывной рост цен на углеводороды, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.