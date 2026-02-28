https://ria.ru/20260228/iran-2077508458.html
Россия запросила у МАГАТЭ созыв сессии Совета управляющих по Ирану
Россия запросила у МАГАТЭ созыв сессии Совета управляющих по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Россия запросила у МАГАТЭ созыв сессии Совета управляющих по Ирану
Россия запросила у секретариата МАГТЭ созыв специальной сессии Совета управляющих по Ирану в понедельник, 2 марта, утром, сообщил постпред РФ при международных... РИА Новости, 28.02.2026
Россия запросила у МАГАТЭ созыв сессии Совета управляющих по Ирану
Россия запросила у МАГАТЭ созыв сессии Совета управляющих по Ирану 2 марта