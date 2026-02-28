https://ria.ru/20260228/iran-2077489972.html
Рейс из Дагестана в Кувейт отменили из-за ударов США и Израиля по Ирану
Рейс из Дагестана в Кувейт отменили из-за ударов США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Рейс из Дагестана в Кувейт отменили из-за ударов США и Израиля по Ирану
Рейс в Кувейт из Дагестана, запланированный на субботу, отменили на фоне ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта... РИА Новости, 28.02.2026
Рейс из Дагестана в Кувейт отменили из-за ударов США и Израиля по Ирану
