Рейс из Дагестана в Кувейт отменили из-за ударов США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
18:46 28.02.2026 (обновлено: 18:50 28.02.2026)
Рейс из Дагестана в Кувейт отменили из-за ударов США и Израиля по Ирану
Рейс из Дагестана в Кувейт отменили из-за ударов США и Израиля по Ирану
2026-02-28T18:46:00+03:00
2026-02-28T18:50:00+03:00
2026
Рейс из Дагестана в Кувейт отменили из-за ударов США и Израиля по Ирану

МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Рейс в Кувейт из Дагестана, запланированный на субботу, отменили на фоне ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Махачкалы.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вылет борта кувейтской авиакомпании Jazeera Airways изначально запланировали на 17.30 мск, при этом в диспетчерской службе аэропорта сообщили РИА Новости, что это "пустой" рейс, то есть без пассажиров.
По информации онлайн-табло, также отменили рейс той же авиакомпании из Джидды в Саудовской Аравии в Махачкалу, самолет должен был сесть в Дагестане в 16.10 мск.
Вместе с тем в 3.15 мск из аэропорта Махачкалы вылетел борт в Дубай, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.
