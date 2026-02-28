В ГД предложили ввести квоту в санаториях для пенсионеров старше 70 лет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил на законодательном уровне обязать все санаторно-курортные организации независимо от формы собственности выделять не менее 10% мест для льготных заездов граждан старше 70 лет.

Официальное обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаю целесообразным обеспечить доступность санаторно-курортного отдыха для граждан старше 70 лет через механизм квотирования мест в частных санаториях, а именно установить на законодательном уровне обязанность для санаторно-курортных организаций (независимо от формы собственности) предоставлять не менее 10% от общего количества мест для льготного заезда граждан старше 70 лет в обмен на льготы по уплате налогов на имущество или земельного налога", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что для компенсации расходов предлагается предоставить санаториям льготы по налогу на имущество и земельному налогу.

"Получить льготную путевку по линии органов соцзащиты могут немногие, а без помощи родственников поехать пенсионеру отдохнуть в дом отдыха даже своего родного региона просто невозможно. Я уже не говорю о поездках к морю или в горы. Там ценник высокий, в сезон - зашкаливает", - сказал лидер партии.

Он напомнил, что в апреле прошлого года правительство приняло Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года.

"В ней много говорится об уважительном отношении к пенсионерам, долголетии, охране здоровья и профилактике заболеваний у представителей старшего поколения", - уточнил Миронов.

По его словам, финансирование расходов тоже предусмотрено, и будет правильно, если часть средств направят на отдых в санаториях пенсионерам старше 70 лет.