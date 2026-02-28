Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести квоту в санаториях для пенсионеров старше 70 лет - РИА Новости, 28.02.2026
04:10 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/gosduma-2077329353.html
В ГД предложили ввести квоту в санаториях для пенсионеров старше 70 лет
2026-02-28T04:10:00+03:00
2026-02-28T04:10:00+03:00
общество
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
общество, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
В ГД предложили ввести квоту в санаториях для пенсионеров старше 70 лет

Миронов предложил ввести квоту в санаториях для пенсионеров старше 70 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил на законодательном уровне обязать все санаторно-курортные организации независимо от формы собственности выделять не менее 10% мест для льготных заездов граждан старше 70 лет.
Официальное обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю целесообразным обеспечить доступность санаторно-курортного отдыха для граждан старше 70 лет через механизм квотирования мест в частных санаториях, а именно установить на законодательном уровне обязанность для санаторно-курортных организаций (независимо от формы собственности) предоставлять не менее 10% от общего количества мест для льготного заезда граждан старше 70 лет в обмен на льготы по уплате налогов на имущество или земельного налога", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что для компенсации расходов предлагается предоставить санаториям льготы по налогу на имущество и земельному налогу.
"Получить льготную путевку по линии органов соцзащиты могут немногие, а без помощи родственников поехать пенсионеру отдохнуть в дом отдыха даже своего родного региона просто невозможно. Я уже не говорю о поездках к морю или в горы. Там ценник высокий, в сезон - зашкаливает", - сказал лидер партии.
Он напомнил, что в апреле прошлого года правительство приняло Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года.
"В ней много говорится об уважительном отношении к пенсионерам, долголетии, охране здоровья и профилактике заболеваний у представителей старшего поколения", - уточнил Миронов.
По его словам, финансирование расходов тоже предусмотрено, и будет правильно, если часть средств направят на отдых в санаториях пенсионерам старше 70 лет.
"Реализация инициативы "Справедливой России" позволит решить многочисленные проблемы с лечением, профилактикой заболеваний и продлением активного долголетия. Она будет способствовать увеличению продолжительности жизни в стране", - считает политик.
ОбществоСергей МироновГосдума РФСправедливая Россия
 
 
