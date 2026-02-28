В США сделали заявление о потоплении американского авианосца Ираном

Рейтинг@Mail.ru
16:05 28.02.2026 (обновлено: 18:07 28.02.2026)
в мире, сша, иран, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ford motor, министерство обороны сша, forbes
В мире, США, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Ford Motor, Министерство обороны США, Forbes
© REUTERS / @dparody/InstagramАмериканский авианосец USS Gerald R. Ford в районе Гибралтара
Американский авианосец USS Gerald R. Ford в районе Гибралтара. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Иранские вооруженные силы не смогут уничтожить американский авианосец, пишет обозреватель Forbes Питер Сучиу.
"Очень маловероятно, что иранские силы своим вооружением смогут потопить американский корабль, и уж тем более авианосец. Такие военные суда рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные повреждения", — утверждает он.

На этой неделе The Washington Post сообщал, что вблизи Ирана расположились более 150 военных самолетов и примерно треть всех действующих американских кораблей, включая авианосец USS Gerald R. Ford.
Утром в субботу ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон — "Эпичная ярость".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАИранИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампFord MotorМинистерство обороны СШАForbes
 
 
