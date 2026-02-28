Рейтинг@Mail.ru
Клишас прокомментировал удары по Ирану
15:33 28.02.2026 (обновлено: 19:42 28.02.2026)
Клишас прокомментировал удары по Ирану
Клишас прокомментировал удары по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Клишас прокомментировал удары по Ирану
Удары США и Израиля по Ирану не вызвали реакцию Европы о нарушении международного права, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:33:00+03:00
2026-02-28T19:42:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
андрей клишас
совет федерации рф
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, андрей клишас, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Клишас прокомментировал удары по Ирану

Клишас: удары по Ирану не вызвали реакцию ЕС о нарушении международного права

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану не вызвали реакцию Европы о нарушении международного права, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
"Уже несколько часов США и Израиль наносят удары по Ирану, а из европейских столиц ничего не слышно про нарушение международного права, агрессию против суверенного государства и прочее", - написал политик в своём Telegram-канале.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Вчера, 15:02
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину
Вчера, 14:57
 
В миреСШАИранИзраильАндрей КлишасСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
