Клишас прокомментировал удары по Ирану

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану не вызвали реакцию Европы о нарушении международного права, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
"Уже несколько часов США и Израиль наносят удары по Ирану, а из европейских столиц ничего не слышно про нарушение международного права, агрессию против суверенного государства и прочее", - написал политик в своём Telegram-канале.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.