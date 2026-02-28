Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган предупредил о риске превращения Ближнего Востока в "огневое кольцо" - РИА Новости, 28.02.2026
22:08 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/erdogan-2077532774.html
Эрдоган предупредил о риске превращения Ближнего Востока в "огневое кольцо"
в мире
турция
ближний восток
иран
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, турция, ближний восток, иран, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Ближний Восток, Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Ближнего Востока к активизации дипломатических усилий, предупредив о риске превращения региона в "огненное кольцо".
"Независимо от причин, мы считаем неприемлемыми ракетные и дронные атаки Ирана на наши братские страны в Персидском заливе", — заявил турецкий лидер, выступая в Стамбуле. Трансляцию вели местные телеканалы.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Вчера, 21:44
Эрдоган также отметил, что кризис доверия между сторонами сохраняется.
"Поскольку кризис доверия не преодолён, а Израиль продолжает отравлять процесс, желаемый результат не был достигнут", — сказал он.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
Президент Турции подчеркнул необходимость дипломатии.
"Если здравый смысл и разум не возобладают, а дипломатии не будет предоставлено пространство для манёвра, наш регион рискует оказаться в огневой зоне", — предупредил он.
По его словам, для предотвращения дальнейшей эскалации все участники, прежде всего страны исламского мира, должны незамедлительно предпринять шаги по снижению напряжённости.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
Вчера, 17:03
 
В миреТурцияБлижний ВостокИранРеджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
