Вербовщица из Литвы переживала, что слишком стара для Эпштейна
28.02.2026
Вербовщица из Литвы переживала, что слишком стара для Эпштейна
Вербовщица из Литвы переживала, что слишком стара для Эпштейна
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Музыкант и модель из Литвы Дите Аната Си, помогавшая скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну в поисках новых девушек, переживала, что в свои 26 лет "слишком стара" для него, следует из файлов, изученных РИА Новости.
Дите Аната Си - модель и музыкант литовского происхождения, студентка престижной музыкальной Джульярдской школы в Нью-Йорке. По данным западной прессы, модель сначала обратилась к Эпштейну за помощью в оплате обучения, а затем стала "скаутом" Эпштейна - искала ему новых жертв. В файлах Эпштейна Дите Аната Си упоминается 393 раза.
В переписке от мая 2011 года литовская модель Дите Аната, по информации СМИ, вербовавшая молодых девушек для американского бизнесмена, попросила его достать билет на премьеру фильма известного кинорежиссера Вуди Алена в Каннах и приглашение на вечеринку для трех подруг. В качестве благодарности модель обещала финансисту "большой поцелуй". На что Эпштейн ответил, что девушка уже должна ему "большой поцелуй".
"Ах ты извращенец. Я думала, что слишком стара для тебя", - написала в ответ Аната, которой на тот момент было 26 лет.
Говоря о своих подругах, "достойных вечеринки" в Каннах, Аната отметила, что Эпштейну было бы приятно пообщаться с красивыми девушками.
"Мы договоримся об этом", - заключила модель.
Ранее РИА Новости сообщало, что в августе 2013 года Аната рассказала финансисту о еще одной юной студентке из Литвы, которая ищет спонсорскую семью в Нью-Йорке, чтобы обучаться в музыкальной школе. Эпштейн согласился помочь, на что Аната призывала его "вести себя прилично", но шутила, что Эпштейн и студентка "смогут сыграть хороший дуэт".
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
