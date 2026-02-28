Вербовщица из Литвы переживала, что слишком стара для Эпштейна

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Музыкант и модель из Литвы Дите Аната Си, помогавшая скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну в поисках новых девушек, переживала, что в свои 26 лет "слишком стара" для него, следует из файлов, изученных РИА Новости.

Дите Аната Си - модель и музыкант литовского происхождения, студентка престижной музыкальной Джульярдской школы в Нью-Йорке . По данным западной прессы, модель сначала обратилась к Эпштейну за помощью в оплате обучения, а затем стала "скаутом" Эпштейна - искала ему новых жертв. В файлах Эпштейна Дите Аната Си упоминается 393 раза.

В переписке от мая 2011 года литовская модель Дите Аната, по информации СМИ, вербовавшая молодых девушек для американского бизнесмена, попросила его достать билет на премьеру фильма известного кинорежиссера Вуди Алена в Каннах и приглашение на вечеринку для трех подруг. В качестве благодарности модель обещала финансисту "большой поцелуй". На что Эпштейн ответил, что девушка уже должна ему "большой поцелуй".

"Ах ты извращенец. Я думала, что слишком стара для тебя", - написала в ответ Аната, которой на тот момент было 26 лет.

Говоря о своих подругах, "достойных вечеринки" в Каннах, Аната отметила, что Эпштейну было бы приятно пообщаться с красивыми девушками.

"Мы договоримся об этом", - заключила модель.

Ранее РИА Новости сообщало, что в августе 2013 года Аната рассказала финансисту о еще одной юной студентке из Литвы , которая ищет спонсорскую семью в Нью-Йорке, чтобы обучаться в музыкальной школе. Эпштейн согласился помочь, на что Аната призывала его "вести себя прилично", но шутила, что Эпштейн и студентка "смогут сыграть хороший дуэт".