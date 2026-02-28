Рейтинг@Mail.ru
Создатель ЕГЭ рассказал, почему экзамен появился в России - РИА Новости, 28.02.2026
16:08 28.02.2026
Создатель ЕГЭ рассказал, почему экзамен появился в России
Создатель ЕГЭ рассказал, почему экзамен появился в России - РИА Новости, 28.02.2026
Создатель ЕГЭ рассказал, почему экзамен появился в России
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в 2001 году для ликвидации коррупции при поступлении в вузы и повышения доступности образования, до начала... РИА Новости, 28.02.2026
россия, москва, санкт-петербург, рудн, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, РУДН, Общество
Создатель ЕГЭ рассказал, почему экзамен появился в России

Филиппов: ЕГЭ ввели для ликвидации коррупции и повышения доступности образования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПаспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в 2001 году для ликвидации коррупции при поступлении в вузы и повышения доступности образования, до начала реформы многие престижные университеты фактически были закрыты для абитуриентов из регионов, рассказал в интервью РИА Новости экс-министр образования России, президент РУДН, организатор введения ЕГЭ Владимир Филиппов.
"Во-первых, для поступления в вузы надо было ехать сдавать вступительные экзамены в один конкретный вуз. На такие поездки, особенно в сильные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Томска и другие, у семей просто не было средств", - сказал Филиппов.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год
26 февраля, 10:43
Из-за этого, по его словам, в 1990-х годах сложилась ситуация, когда в вузы крупных городов стали поступать в основном дети семей из этих городов.
"Во-вторых, расцвело массовое репетиторство, причем – с коррупционной составляющей. При каждом вузе в 90-е годы появились платные курсы, которые абитуриентам надо было обязательно пройти. Дело в том, что на этих курсах преподавали те преподаватели вуза, которые затем были сопричастны к проведению вступительных экзаменов", - рассказал Филиппов.
Он добавил, что была и третья причина введения ЕГЭ: необходимо было ликвидировать разрыв между освоением школьной программы и требованиями на вступительных экзаменах в вуз, а также предложить "единый измеритель" итоговых школьных знаний.
Сдача Единого государственного экзамена по информатике в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Фальков рассказал о росте среднего балла ЕГЭ в ведущих вузах
18 февраля, 13:43
 
