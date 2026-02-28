Создатель ЕГЭ рассказал, почему экзамен появился в России

https://ria.ru/20260228/ege-2077449313.html
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в 2001 году для ликвидации коррупции при поступлении в вузы и повышения доступности образования, до начала... РИА Новости, 28.02.2026
Филиппов: ЕГЭ ввели для ликвидации коррупции и повышения доступности образования
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в 2001 году для ликвидации коррупции при поступлении в вузы и повышения доступности образования, до начала реформы многие престижные университеты фактически были закрыты для абитуриентов из регионов, рассказал в интервью РИА Новости экс-министр образования России, президент РУДН, организатор введения ЕГЭ Владимир Филиппов.
"Во-первых, для поступления в вузы надо было ехать сдавать вступительные экзамены в один конкретный вуз. На такие поездки, особенно в сильные вузы Москвы
, Санкт-Петербурга
, Казани
, Новосибирска
, Томска
и другие, у семей просто не было средств", - сказал Филиппов.
Из-за этого, по его словам, в 1990-х годах сложилась ситуация, когда в вузы крупных городов стали поступать в основном дети семей из этих городов.
"Во-вторых, расцвело массовое репетиторство, причем – с коррупционной составляющей. При каждом вузе в 90-е годы появились платные курсы, которые абитуриентам надо было обязательно пройти. Дело в том, что на этих курсах преподавали те преподаватели вуза, которые затем были сопричастны к проведению вступительных экзаменов", - рассказал Филиппов.
Он добавил, что была и третья причина введения ЕГЭ: необходимо было ликвидировать разрыв между освоением школьной программы и требованиями на вступительных экзаменах в вуз, а также предложить "единый измеритель" итоговых школьных знаний.