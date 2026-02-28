Рейтинг@Mail.ru
Туристка из Волгограда рассказала, что не может вернуться из Дубая - РИА Новости, 28.02.2026
15:28 28.02.2026
Туристка из Волгограда рассказала, что не может вернуться из Дубая
Туристка из Волгограда рассказала, что не может вернуться из Дубая
Жительница Волгограда рассказала РИА Новости, что она с семьёй не может вернуться в субботу из ОАЭ как планировалось, аэропорт в Дубае закрыт. РИА Новости, 28.02.2026
военная операция сша и израиля против ирана
дубай, волгоград, оаэ, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Волгоград, ОАЭ, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана

Туристка из Волгограда рассказала, что не может вернуться из Дубая

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Жительница Волгограда рассказала РИА Новости, что она с семьёй не может вернуться в субботу из ОАЭ как планировалось, аэропорт в Дубае закрыт.
"Мы с сыном приехали на индивидуальном трансфер в аэропорт Дубая, сегодня у нас рейс домой, в Волгоград. Но аэропорт закрыт, так и сидим в машине, ждём информацию от нашего туроператора, что нам делать дальше", - рассказала РИА Новости Анастасия.
В субботу авиакомпания "Аэрофлот" заявляла, что отменяет все рейсы 28 февраля в Дубай и Абу-Даби и из них на фоне ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
