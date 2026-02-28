Туристка из Волгограда рассказала, что не может вернуться из Дубая

ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Жительница Волгограда рассказала РИА Новости, что она с семьёй не может вернуться в субботу из ОАЭ как планировалось, аэропорт в Дубае закрыт.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае
