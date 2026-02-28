Западная Европа начинает понимать правду о Зеленском, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Наивные политики Западной Европы, доверяющие Киеву, начинают трезветь и понимать, что Владимир Зеленский лжет о якобы неисправности нефтепровода "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, "западные европейцы начали трезветь и осознавать день ото дня, что украинцы врут".