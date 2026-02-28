Рейтинг@Mail.ru
Западная Европа начинает понимать правду о Зеленском, заявил Орбан
15:02 28.02.2026
Западная Европа начинает понимать правду о Зеленском, заявил Орбан
Наивные политики Западной Европы, доверяющие Киеву, начинают трезветь и понимать, что Владимир Зеленский лжет о якобы неисправности нефтепровода "Дружба",... РИА Новости, 28.02.2026
Западная Европа начинает понимать правду о Зеленском, заявил Орбан

Орбан: Западная Европа начинает трезветь понимать, что Зеленский врет о "Дружбе"

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Наивные политики Западной Европы, доверяющие Киеву, начинают трезветь и понимать, что Владимир Зеленский лжет о якобы неисправности нефтепровода "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Бедные западные европейцы не знают украинцев и отношения в Центральной Европе. Они верят в то, что говорит Зеленский - что явно является ложью - что у остановки нефти есть технические причины. И они верят, это наивный мир. Мы же, если украинцы что-то говорят, перепроверяем трижды. И им советуем. Мы говорим: хорошо, тогда давайте мы поедем и посмотрим. Но украинцы пока на это не готовы, не готовы принять миссию с проверкой", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Киев просит у ЕК помощь с поставками нефти в Словакию и Венгрию, пишут СМИ
22 февраля, 18:27
По его словам, "западные европейцы начали трезветь и осознавать день ото дня, что украинцы врут".
"Президент Зеленский врет, не говорит правду. Никаких технических препятствий для возобновления поставок нефти в направлении Венгрии нет", - подчеркнул Орбан.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в российском Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу из России через территорию Украины, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти, сообщили СМИ
27 февраля, 21:16
 
В мире, Венгрия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто
 
 
