17:39 28.02.2026
Туристка из Петербурга рассказала о закрытых магазинах в Дохе
Туристка из Петербурга рассказала о закрытых магазинах в Дохе
в мире, сша, иран, санкт-петербург, военная операция сша и израиля против ирана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Наталия Нищева, которая сейчас находится в Дохе, рассказала РИА Новости, что в столице Катара закрыты все магазины в крупном торговом центре в центре города.
Женщина отдыхает в Дохе с подругой.
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
Вчера, 15:37
"Мы из Санкт-Петербурга. Все спокойно… Абсолютно спокойно. Чуть меньше людей на улице. Сходили в торговый центр (City Center Mall - ред.). Все магазины закрыты", - рассказала собеседница.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Россиянка из Дохи рассказала об обстановке в городе на фоне иранских ударов
Вчера, 16:58
 
