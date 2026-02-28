Рейтинг@Mail.ru
Клинтон в ходе слушаний по делу Эпштейна ответил на все вопросы
02:27 28.02.2026 (обновлено: 02:34 28.02.2026)
Клинтон в ходе слушаний по делу Эпштейна ответил на все вопросы
Клинтон в ходе слушаний по делу Эпштейна ответил на все вопросы - РИА Новости, 28.02.2026
Клинтон в ходе слушаний по делу Эпштейна ответил на все вопросы
Экс-президент США Билл Клинтон в ходе слушаний по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна ответил на каждый вопрос или как минимум... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
джеффри эпштейн
хиллари клинтон
билл клинтон
в мире, сша, джеффри эпштейн, хиллари клинтон, билл клинтон
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон в ходе слушаний по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна ответил на каждый вопрос или как минимум попытался это сделать, сообщил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.
В четверг и пятницу чета Клинтон отчиталась о связях с Эпштейном. В своих показаниях Хиллари Клинтон отметила, что не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров. Ее супруг заявил, что его краткое знакомство с Эпштейном закончилось за много лет до того, как его преступления стали известны, и за время общения он "не видел никаких признаков того, что происходило на самом деле".
"Президент Клинтон ответил на каждый вопрос или попытался ответить на каждый вопрос", - сказал Комер журналистам.
Он отметил, что процесс был долгим, и назвал его историческим. Сами слушания конгрессмен счел продуктивными.
Комер также пообещал скоро опубликовать видео и расшифровку слушаний.
Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье Эпштейна. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
