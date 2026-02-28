Клинтон в ходе слушаний по делу Эпштейна ответил на все вопросы

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон в ходе слушаний по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна ответил на каждый вопрос или как минимум попытался это сделать, сообщил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.

В четверг и пятницу чета Клинтон отчиталась о связях с Эпштейном . В своих показаниях Хиллари Клинтон отметила, что не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров. Ее супруг заявил, что его краткое знакомство с Эпштейном закончилось за много лет до того, как его преступления стали известны, и за время общения он "не видел никаких признаков того, что происходило на самом деле".

"Президент Клинтон ответил на каждый вопрос или попытался ответить на каждый вопрос", - сказал Комер журналистам.

Он отметил, что процесс был долгим, и назвал его историческим. Сами слушания конгрессмен счел продуктивными.

Комер также пообещал скоро опубликовать видео и расшифровку слушаний.