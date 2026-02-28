Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
09:11 28.02.2026
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии
Российская делегация примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Италии, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T09:11:00+03:00
2026-02-28T09:11:00+03:00
спорт, милан, паралимпийские игры, россия, италия
Спорт, Милан, Паралимпийские игры, Россия, Италия
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии

Рожков: делегация ПКР примет участие в церемонии открытия Паралимпиады

© Фото : Пресс-служба IPCМедали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Пресс-служба IPC
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская делегация примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Италии, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах ПКР. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.
"Паралимпийская делегация Российской Федерации будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба. Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете - это распространенная практика. По имеющейся у нас на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры", - сказал Рожков РИА Новости.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Баба с возу, кобыле легче": Губерниев о бойкоте открытия Паралимпиады
24 февраля, 18:37
 
