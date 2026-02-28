https://ria.ru/20260228/delegatsija-2077345880.html
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии
Российская делегация примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Италии, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии
Рожков: делегация ПКР примет участие в церемонии открытия Паралимпиады
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская делегация примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Италии, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах ПКР. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.
"Паралимпийская делегация Российской Федерации будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба. Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете - это распространенная практика. По имеющейся у нас на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры", - сказал Рожков РИА Новости.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане
и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.