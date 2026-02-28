https://ria.ru/20260228/chr-2077352373.html
Горбунова, Большунов, Степанова и Ардашев выиграли смешанную эстафету на ЧР
Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев одержали победу в смешанной эстафете 4 по 5 километров на чемпионате России по лыжным... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T09:45:00+03:00
2026-02-28T09:45:00+03:00
2026-02-28T10:46:00+03:00
южно-сахалинск
александр большунов
вероника степанова
сергей ардашев
алиса жамбалова
алексей червоткин
лыжные гонки
южно-сахалинск
Новости
ru-RU
