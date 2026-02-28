Горбунова, Большунов, Степанова и Ардашев выиграли смешанную эстафету на ЧР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев - РИА Новости. Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев одержали победу в смешанной эстафете 4 по 5 километров на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.