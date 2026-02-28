Российский турист рассказал, как застрял в Бат-Яме

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Сигналы тревоги звучат каждые час-два в израильском Бат-Яме, рейсы из города отменяют, однако звуков взрывов в городе не слышно, рассказал РИА Новости застрявший там турист из Москвы Илья.
По его словам, звуков обстрелов или взрывов в городе не слышно.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.