Российский турист рассказал, как застрял в Бат-Яме

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Сигналы тревоги звучат каждые час-два в израильском Бат-Яме, рейсы из города отменяют, однако звуков взрывов в городе не слышно, рассказал РИА Новости застрявший там турист из Москвы Илья.

"(Мы - ред.) туристы из Москвы , застряли в Бат-Яме. У нас сегодня был рейс через Баку . Мы частным образом на праздник к другу приезжали. Нет (не спокойно – ред.), каждый час-два тревога", - сказал собеседник.

По его словам, звуков обстрелов или взрывов в городе не слышно.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана