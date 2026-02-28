Рейтинг@Mail.ru
16:53 28.02.2026 (обновлено: 16:58 28.02.2026)
Российский турист рассказал, как застрял в Бат-Яме
Сигналы тревоги звучат каждые час-два в израильском Бат-Яме, рейсы из города отменяют, однако звуков взрывов в городе не слышно, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, москва, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Москва, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Сигналы тревоги звучат каждые час-два в израильском Бат-Яме, рейсы из города отменяют, однако звуков взрывов в городе не слышно, рассказал РИА Новости застрявший там турист из Москвы Илья.
"(Мы - ред.) туристы из Москвы, застряли в Бат-Яме. У нас сегодня был рейс через Баку. Мы частным образом на праздник к другу приезжали. Нет (не спокойно – ред.), каждый час-два тревога", - сказал собеседник.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль
Вчера, 16:09
По его словам, звуков обстрелов или взрывов в городе не слышно.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Взрыв в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран заявил о готовности атаковать США и Израиль до полного поражения
Вчера, 13:49
 
