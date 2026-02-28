https://ria.ru/20260228/apl-2077320189.html
Идущая третьей в АПЛ "Астон Вилла" проиграла аутсайдеру чемпионата
Бирмингемская "Астон Вилла" на выезде проиграла "Вулверхэмптону" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
футбол
спорт
вулверхэмптон
астон вилла
челси
английская премьер-лига (апл)
2026
