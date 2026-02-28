Рейтинг@Mail.ru
Идущая третьей в АПЛ "Астон Вилла" проиграла аутсайдеру чемпионата - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:02 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/apl-2077320189.html
Идущая третьей в АПЛ "Астон Вилла" проиграла аутсайдеру чемпионата
Идущая третьей в АПЛ "Астон Вилла" проиграла аутсайдеру чемпионата - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Идущая третьей в АПЛ "Астон Вилла" проиграла аутсайдеру чемпионата
Бирмингемская "Астон Вилла" на выезде проиграла "Вулверхэмптону" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T01:02:00+03:00
2026-02-28T01:02:00+03:00
футбол
спорт
вулверхэмптон
астон вилла
челси
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260225/apl-2076679011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вулверхэмптон, астон вилла, челси, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Вулверхэмптон, Астон Вилла, Челси, Английская премьер-лига (АПЛ)
Идущая третьей в АПЛ "Астон Вилла" проиграла аутсайдеру чемпионата

"Астон Вилла" проиграла "Вулверхэмптону" в матче 28-го тура АПЛ

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" на выезде проиграла "Вулверхэмптону" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Жоао Гомес (61-я минута) и Родригу Гомеш (90+8).
Английская премьер-лига (АПЛ)
27 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Вулверхэмптон
2 : 0
Астон Вилла
61‎’‎ • Жоао Гомес
(Адам Армстронг)
90‎’‎ • Родриго Гомес
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Астон Вилла" прервала серию из трех матчей без поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) и располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. "Вулверхэмптон" выиграл второй матч в текущем чемпионате и идет на последней, 20-й строчке, набрав 13 баллов.
В следующем туре "Астон Вилла" 4 марта примет "Челси", а "Вулверхэмптон" днем ранее сыграет дома с "Ливерпулем".
Алехандро Гарначо и Жоао Педро - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ
25 февраля, 15:56
 
ФутболСпортВулверхэмптонАстон ВиллаЧелсиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала