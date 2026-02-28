"Акрон" обратится в ЭСК по итогам матча с "Оренбургом"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тольяттинский "Акрон" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по ряду решений судейской бригады в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", сообщили РИА Новости в пресс-службе тольяттинского клуба.