"Акрон" обратится в ЭСК по итогам матча с "Оренбургом"
Футбол
 
15:13 28.02.2026
"Акрон" обратится в ЭСК по итогам матча с "Оренбургом"
"Акрон" обратится в ЭСК по итогам матча с "Оренбургом"
"Акрон" обратится в ЭСК по итогам матча с "Оренбургом"
Тольяттинский "Акрон" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по ряду решений судейской...
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тольяттинский "Акрон" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по ряду решений судейской бригады в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", сообщили РИА Новости в пресс-службе тольяттинского клуба.
"Оренбург" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:0. На 41-й минуте главный арбитр Андрей Прокопов отменил гол нападающего "Акрона" Артема Дзюбы после вмешательства VAR из-за офсайда.
"Акрон" обратится в ЭСК РФС по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге", - сообщили в пресс-службе.
