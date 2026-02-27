Жена экс-банкира Антонова не смогла отменить продажу совместного имущества

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Жена признанного банкротом Владимира Антонова, бывшего совладельца литовского банка Snoras, Ольга Ямпольская не смогла в судах двух инстанций отменить торги по продаже их совместного недвижимого имущества в Подмосковье, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.