Жена экс-банкира Антонова не смогла отменить продажу совместного имущества

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Жена признанного банкротом Владимира Антонова, бывшего совладельца литовского банка Snoras, Ольга Ямпольская не смогла в судах двух инстанций отменить торги по продаже их совместного недвижимого имущества в Подмосковье, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о двух земельных участках и двух жилых домах в Одинцовском районе общей начальной стоимостью более 107 миллионов рублей. Ямпольская оспаривала положение о торгах, утвержденное собранием кредиторов. По ее мнению, она имеет приоритетное право на выкуп имущества супруга-должника.
Антонов являлся наравне с литовским бизнесменом Раймондасом Баранаускасом одним из совладельцев литовского банка Snoras, который был национализирован правительством Литвы в 2011 году. Двое предпринимателей обвиняются литовским правительством в хищении банковских активов и средств на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов (около 565 миллионов евро).
В марте 2019 года суд в Санкт-Петербурге приговорил Антонова к 2,5 годам колонии общего режима за хищения на сумму 150 миллионов рублей у банка "Советский".
Арбитражный суд Москвы признал Антонова банкротом в 2019 году по заявлению Росбанка.