Зеленский сделал заявление о Путине

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил намерение провести переговоры с Владимиром Путиным, об этом он заявил в интервью Sky News.
"(Зеленский. — Прим. ред.) готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров", — приводит его слова телеканал.
При этом он снова заявил, что не намерен уходить из Донбасса.
СМИ рассказали, как украинцы унизили Зеленского
Вчера, 11:14
Зеленский не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с российским лидером и проведения выборов на Украине.
Владимир Путин ранее заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов ко встрече. Глава киевского режима отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов встретиться "в любом формате".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.