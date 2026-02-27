Зеленский сделал заявление о Путине

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 27.02.2026 (обновлено: 14:42 27.02.2026)
Владимир Зеленский выразил намерение провести переговоры с Владимиром Путиным, об этом он заявил в интервью Sky News. РИА Новости, 27.02.2026
В мире, Донбасс, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Зеленский согласился встретиться с Путиным, но отказался уступать Донбасс

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил намерение провести переговоры с Владимиром Путиным, об этом он заявил в интервью Sky News.
"(Зеленский. — Прим. ред.) готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров", — приводит его слова телеканал.
При этом он снова заявил, что не намерен уходить из Донбасса.
Зеленский не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с российским лидером и проведения выборов на Украине.
Владимир Путин ранее заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов ко встрече. Глава киевского режима отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов встретиться "в любом формате".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
