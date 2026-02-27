Дело Эпштейна должно иметь юридические последствия, считает Захарова

По ее словам, файлы Эпштейна "должны рассматриваться, как факт международных отношений в том смысле, что мировые элиты, которые принимали участие в выработке решений, влияющих на страны и народы, которые в том числе становились причинами мировых кризисов, я имею в виду их решения и их позиции, на самом деле занимались не просто непотребными вещами, а совершали преступления на регулярной основе".