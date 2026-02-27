Рейтинг@Mail.ru
Дело Эпштейна должно иметь юридические последствия, считает Захарова - РИА Новости, 27.02.2026
14:30 27.02.2026
Дело Эпштейна должно иметь юридические последствия, считает Захарова
Дело Эпштейна должно иметь юридические последствия, считает Захарова - РИА Новости, 27.02.2026
Дело Эпштейна должно иметь юридические последствия, считает Захарова
Дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна должно иметь юридические последствия, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
сша, россия, джеффри эпштейн, в мире, мария захарова
США, Россия, Джеффри Эпштейн, В мире, Мария Захарова
Дело Эпштейна должно иметь юридические последствия, считает Захарова

Захарова: дело Эпштейна должно рассматривать как факт международных отношений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна должно иметь юридические последствия, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Выступая на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", она выразила надежду, комментируя эту тему, что "что будет именно юридическое дело, много юридических дел в отношении файлов Эпштейна, что это не частный случай, и это не просто набор таких мерзких фотографий".
Захарова подчеркнула, что люди, которых обнаружили в файлах Эпштейна, принимали участие в выработке решений, влияющих на страны и народы.
По ее словам, файлы Эпштейна "должны рассматриваться, как факт международных отношений в том смысле, что мировые элиты, которые принимали участие в выработке решений, влияющих на страны и народы, которые в том числе становились причинами мировых кризисов, я имею в виду их решения и их позиции, на самом деле занимались не просто непотребными вещами, а совершали преступления на регулярной основе".
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Захарова назвала показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна ложью
Вчера, 12:14
 
