При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек
При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек - РИА Новости, 27.02.2026
При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек
Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в городе Шучинске Акмолинской области в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.
2026-02-27T06:45:00+03:00
2026-02-27T06:45:00+03:00
2026-02-27T09:09:00+03:00
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
"Хлопок, как сообщают спасатели, произошел в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе, после этого начался пожар. Его потушили, разбирают завалы. Пожарные из горящего здания вынесли восемь газбаллонов", - говорится в сообщении.
Всего, по данным местных властей, пострадали 26 человек. Семеро погибли, в том числе 16-летняя девочка. В районную больницу доставлены 13 человек, позже пятерых из них на реанимобилях доставили в больницу города Кокшетау. Еще шесть человек отпустили на амбулаторное наблюдение.
По данным регионального департамента по ЧС, в городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожарные из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек.