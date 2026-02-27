При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в городе Шучинске Акмолинской области в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.

"Хлопок, как сообщают спасатели, произошел в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе, после этого начался пожар. Его потушили, разбирают завалы. Пожарные из горящего здания вынесли восемь газбаллонов", - говорится в сообщении.

Всего, по данным местных властей, пострадали 26 человек. Семеро погибли, в том числе 16-летняя девочка. В районную больницу доставлены 13 человек, позже пятерых из них на реанимобилях доставили в больницу города Кокшетау. Еще шесть человек отпустили на амбулаторное наблюдение.