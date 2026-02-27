Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек
06:45 27.02.2026 (обновлено: 09:09 27.02.2026)
При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек
При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек - РИА Новости, 27.02.2026
При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек
Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в городе Шучинске Акмолинской области в Казахстане, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 27.02.2026
казахстан
акмолинская область
sputnik казахстан
казахстан
акмолинская область
казахстан, акмолинская область, sputnik казахстан
Казахстан, Акмолинская область, Sputnik Казахстан
При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек

При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек, в том числе подросток

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в городе Шучинске Акмолинской области в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.
"Хлопок, как сообщают спасатели, произошел в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе, после этого начался пожар. Его потушили, разбирают завалы. Пожарные из горящего здания вынесли восемь газбаллонов", - говорится в сообщении.
Всего, по данным местных властей, пострадали 26 человек. Семеро погибли, в том числе 16-летняя девочка. В районную больницу доставлены 13 человек, позже пятерых из них на реанимобилях доставили в больницу города Кокшетау. Еще шесть человек отпустили на амбулаторное наблюдение.
По данным регионального департамента по ЧС, в городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожарные из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек.
Автомобили МЧС Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
На севере Казахстана эвакуировали из автобуса более 40 россиян
КазахстанАкмолинская областьSputnik Казахстан
 
 
