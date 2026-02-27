Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 марта появятся новые требования к рекламным вывескам - РИА Новости, 27.02.2026
02:41 27.02.2026
В России с 1 марта появятся новые требования к рекламным вывескам
В России с 1 марта появятся новые требования к рекламным вывескам - РИА Новости, 27.02.2026
В России с 1 марта появятся новые требования к рекламным вывескам
Вся информация на вывесках и указателях в России с 1 марта должна быть прежде всего на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут... РИА Новости, 27.02.2026
2026
общество, россия, владимир пахомов, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Пахомов, Российская академия наук
В России с 1 марта появятся новые требования к рекламным вывескам

РИА Новости: в России с 1 марта появятся новые требования к рекламным вывескам

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вся информация на вывесках и указателях в России с 1 марта должна быть прежде всего на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.
"Согласно закону, вся информация, которая предназначена для публичного распространения, должна быть на русском языке в первую очередь. Идея в том, что надпись на русском языке должна быть основной, а уже на усмотрение владельца магазина, хозяина торговой точки может быть надпись сделана и на другом языке", - сказал он.
Энергетические напитки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме рассказали о новых требованиях к рекламе энергетиков
16 февраля, 03:24
Так, надпись "open" не запрещена, если рядом написано "открыто" и если английская версия не крупнее и не ярче русской. Аналогичный принцип действует для слов "sale" и "распродажа", "exit" и "выход" и других подобных случаев.
Пахомов также пояснил, что изменения не затрагивают уже зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования.
"Если у нас государственный язык Российской Федерации русский, то любая информация должна быть в первую очередь на русском языке. Это логично. Но вместе с тем, особенно если мы говорим о крупных городах, где много иностранных туристов, конечно, для них должна быть все-таки дублирована латиницей основная информация, чтобы они не чувствовали себя беззащитными в чужой для них языковой среде", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, с 1 марта в названиях объектов капитального строительства и жилых комплексов должна использоваться только кириллица.
"Что касается наименования домов, объектов недвижимости, тут закон не предполагает, что это может быть дублировано латиницей, тут только кириллица", - сказал Пахомов.
Филолог добавил, что при возникновении вопросов о допустимости употребления того или иного слова следует ориентироваться на утвержденные словари русского языка как государственного, а не на сторонние интернет-ресурсы.
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
8 февраля, 02:51
 
ОбществоРоссияВладимир ПахомовРоссийская академия наук
 
 
