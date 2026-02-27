В России с 1 марта появятся новые требования к рекламным вывескам

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вся информация на вывесках и указателях в России с 1 марта должна быть прежде всего на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

"Согласно закону, вся информация, которая предназначена для публичного распространения, должна быть на русском языке в первую очередь. Идея в том, что надпись на русском языке должна быть основной, а уже на усмотрение владельца магазина, хозяина торговой точки может быть надпись сделана и на другом языке", - сказал он.

Так, надпись "open" не запрещена, если рядом написано "открыто" и если английская версия не крупнее и не ярче русской. Аналогичный принцип действует для слов "sale" и "распродажа", "exit" и "выход" и других подобных случаев.

Пахомов также пояснил, что изменения не затрагивают уже зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования.

"Если у нас государственный язык Российской Федерации русский, то любая информация должна быть в первую очередь на русском языке. Это логично. Но вместе с тем, особенно если мы говорим о крупных городах, где много иностранных туристов, конечно, для них должна быть все-таки дублирована латиницей основная информация, чтобы они не чувствовали себя беззащитными в чужой для них языковой среде", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, с 1 марта в названиях объектов капитального строительства и жилых комплексов должна использоваться только кириллица.

"Что касается наименования домов, объектов недвижимости, тут закон не предполагает, что это может быть дублировано латиницей, тут только кириллица", - сказал Пахомов.