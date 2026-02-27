Документарный портфель ВТБ в сегменте МСБ вырос на 10%

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса составил более 900 миллиардов рублей, увеличившись по итогам 2025 года на 10%, сообщил банк.

В структуре портфеля лидируют гарантии исполнения с долей 50%, гарантии возврата аванса занимают 23%, гарантии платежа — 11%, возврата кредита (займа) — 10%. Наибольший объем гарантийной поддержки приходится на транспортное и инфраструктурное строительство (27%), торговлю (18%), машиностроение и металлообработку (13%), а также жилищное и коммерческое строительство (11%).

Лидерами по продажам гарантий и аккредитивов остаются Москва и Московская область (свыше 35% общего объема), далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%), Краснодарский край (6%). В числе наиболее активных регионов — Самарская, Кемеровская, Челябинская и Тульская области.

Как отметили в ВТБ, рост портфеля отражает потребность бизнеса в гарантийных инструментах в условиях высокой стоимости заимствований и реализации масштабных инфраструктурных и производственных проектов.

"Банковская гарантия остается одним из наиболее эффективных инструментов поддержки предпринимательской деятельности. Она позволяет компаниям участвовать в закупках и заключать контракты без изъятия средств из операционного оборота, сохраняя финансовую устойчивость и гибкость", - приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.