18:02 27.02.2026
Документарный портфель ВТБ в сегменте МСБ вырос на 10%
москва, санкт-петербург, денис бортников, втб (банк)
Москва, Санкт-Петербург, Денис Бортников, ВТБ (банк)
Вывеска группы ВТБ на крыше здания. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса составил более 900 миллиардов рублей, увеличившись по итогам 2025 года на 10%, сообщил банк.
В структуре портфеля лидируют гарантии исполнения с долей 50%, гарантии возврата аванса занимают 23%, гарантии платежа — 11%, возврата кредита (займа) — 10%. Наибольший объем гарантийной поддержки приходится на транспортное и инфраструктурное строительство (27%), торговлю (18%), машиностроение и металлообработку (13%), а также жилищное и коммерческое строительство (11%).
Лидерами по продажам гарантий и аккредитивов остаются Москва и Московская область (свыше 35% общего объема), далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%), Краснодарский край (6%). В числе наиболее активных регионов — Самарская, Кемеровская, Челябинская и Тульская области.
Как отметили в ВТБ, рост портфеля отражает потребность бизнеса в гарантийных инструментах в условиях высокой стоимости заимствований и реализации масштабных инфраструктурных и производственных проектов.
"Банковская гарантия остается одним из наиболее эффективных инструментов поддержки предпринимательской деятельности. Она позволяет компаниям участвовать в закупках и заключать контракты без изъятия средств из операционного оборота, сохраняя финансовую устойчивость и гибкость", - приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
При этом каждая вторая гарантия в 2025 году выдана в электронном виде, а в сегменте малого бизнеса доля электронных продаж превысила 70%, подчеркнули в ВТБ. Также внедрен сервис проверки подлинности гарантии по QR-коду на документе, что позволило снизить количество запросов от заказчиков на подтверждение факта выдачи гарантии.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Открылась регистрация на образовательный курс ВТБ Лига 2026
26 февраля, 18:24
 
МоскваСанкт-ПетербургДенис БортниковВТБ (банк)
 
 
