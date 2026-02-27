Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса ЛНР - РИА Новости, 27.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/vsu-2077055769.html
ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса ЛНР
ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса ЛНР - РИА Новости, 27.02.2026
ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Луганске и Славяносербском муниципальном округе, никто не пострадал, сообщил глава... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:31:00+03:00
2026-02-27T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
россия
леонид пасечник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016649066_0:334:638:693_1920x0_80_0_0_bdf326334e96d69bcdf5caf9933d3fd6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
луганск
россия
луганская народная республика, луганск, россия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Россия, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса ЛНР

Пасечник: ВСУ атаковали объекты ТЭК в Луганске и Славяносербском округе

© ФотоОбломки БПЛА ВСУ в Луганске
Обломки БПЛА ВСУ в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото
Обломки БПЛА ВСУ в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Луганске и Славяносербском муниципальном округе, никто не пострадал, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём канале в Max.
"Сегодня ночью вражеские БПЛА атаковали Луганск и Славяносербский муниципальный округ. Под ударами ВСУ оказались объекты топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ударов произошло возгорание, на местах работают оперативные службы. "К счастью, никто не пострадал", - отметил глава ЛНР.
Он уточнил, что возможны перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах, в связи с возможностью повторных ударов энергетики приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только позволит обстановка.
"Следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", - заключил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
