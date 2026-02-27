Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев сомневается, что Клинтон не помнит встреч с Эпштейном
01:34 27.02.2026
Дмитриев сомневается, что Клинтон не помнит встреч с Эпштейном
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг сомнению слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о
россия, сша, джеффри эпштейн, хиллари клинтон, кирилл дмитриев
Россия, США, Джеффри Эпштейн, Хиллари Клинтон, Кирилл Дмитриев
Дмитриев сомневается, что Клинтон не помнит встреч с Эпштейном

Дмитриев сомневается, что Хилари Клинтон не помнит встреч с Эпштейном

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг сомнению слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она якобы не помнит, чтобы когда-либо встречалась со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Фото дня: Хиллари под присягой заявляет, что не помнит встречи с Эпштейном и что не знала о его преступлениях. Электронное письмо дня: Эпштейн организует секретную встречу с Хиллари для Ротшильдов. Он пишет: "Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?" - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К публикации он приложил фотографии Клинтон на слушании в конгрессе в четверг и письма Эпштейна экс-советнику дипломатического подразделения Елисейского дворца Оливье Колому, который работал в швейцарской финансовой группе Edmond de Rothschild Group.
В четверг на слушании Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолет и не посещала его остров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Запад знал, что происходило на острове Эпштейна, заявила Захарова
26 февраля, 14:40
 
Россия США Джеффри Эпштейн Хиллари Клинтон Кирилл Дмитриев
 
 
