Дмитриев сомневается, что Клинтон не помнит встреч с Эпштейном

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг сомнению слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она якобы не помнит, чтобы когда-либо встречалась со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В четверг на слушании Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолет и не посещала его остров.