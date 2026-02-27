Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили о достижении с США общего понимания по большинству вопросов - РИА Новости, 27.02.2026
00:29 27.02.2026
В Иране заявили о достижении с США общего понимания по большинству вопросов
В Иране заявили о достижении с США общего понимания по большинству вопросов - РИА Новости, 27.02.2026
В Иране заявили о достижении с США общего понимания по большинству вопросов
Иран и США на переговорах по иранскому ядерному досье в Женеве достигли "общего понимания" по решению большей части вопросов, заявил глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 27.02.2026
в мире, иран, сша, женева (город), аббас аракчи, рафаэль гросси, бадр аль-бусаиди, магатэ
В мире, Иран, США, Женева (город), Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, Бадр Аль-Бусаиди, МАГАТЭ
В Иране заявили о достижении с США общего понимания по большинству вопросов

Аракчи: Иран и США достигли общего понимания по решению большей части вопросов

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ٰМОСКВА 27 фев - РИА Новости. Иран и США на переговорах по иранскому ядерному досье в Женеве достигли "общего понимания" по решению большей части вопросов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы смогли определить основные элементы возможной сделки, мы их обсудили, противоречия все еще есть, но в большинстве случае есть по меньшей мере общее понимание того, как решить вопросы", - сказал Аракчи телеканалу Press TV.
Он подчеркнул, что стороны провели интенсивные и детальные переговоры, в ходе которых был достигнут прогресс. Дипломат также высоко оценил роль Бадра аль-Бусаиди и гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, через которых шел обмен сообщениями с американской стороной. Гросси, добавил Аракчи, сыграл конструктивную роль в технических аспектах дискуссии, связанной с ядерной программой Ирана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Глава МИД Омана оценил завершившиеся переговоры Ирана и США в Женеве
