В Иране заявили о достижении с США общего понимания по большинству вопросов
Иран и США на переговорах по иранскому ядерному досье в Женеве достигли "общего понимания" по решению большей части вопросов, заявил глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
рафаэль гросси
бадр аль-бусаиди
магатэ
Аракчи: Иран и США достигли общего понимания по решению большей части вопросов