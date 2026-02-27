Дело об убийстве судьи под Волгоградом рассмотрят в закрытом режиме

ВОЛГОГРАД, 27 фев – РИА Новости. Дело об убийстве федерального судьи Волгоградский областной суд рассмотрит в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Дело недавно поступило в областной суд и будет рассматриваться в закрытом режиме", - уточнила собеседница агентства.