Дело об убийстве судьи под Волгоградом рассмотрят в закрытом режиме

Дело об убийстве федерального судьи Волгоградский областной суд рассмотрит в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:03:00+03:00
2026-02-27T19:03:00+03:00
2026-02-27T19:03:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
происшествия, волгоград, волгоградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
