Дело об убийстве судьи под Волгоградом рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 27.02.2026
19:03 27.02.2026
Дело об убийстве судьи под Волгоградом рассмотрят в закрытом режиме
Дело об убийстве судьи под Волгоградом рассмотрят в закрытом режиме

Дело об убийстве судьи в Волгоградской области рассмотрят в закрытом режиме

Молоток судьи
ВОЛГОГРАД, 27 фев – РИА Новости. Дело об убийстве федерального судьи Волгоградский областной суд рассмотрит в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
По информации СК, вечером 14 августа 2025 года у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия". Затем по решению Центрального районного суда Волгограда подозреваемый был арестован.
"Дело недавно поступило в областной суд и будет рассматриваться в закрытом режиме", - уточнила собеседница агентства.
