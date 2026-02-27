Рейтинг@Mail.ru
В Израиле дали высокую оценку российским винам на специальной дегустации
В Израиле дали высокую оценку российским винам на специальной дегустации - РИА Новости, 27.02.2026
В Израиле дали высокую оценку российским винам на специальной дегустации
Группа израильских блогеров, работающих в сфере лайфстайл, были впечатлены лучшими российскими винами на специальной дегустации в Тель-Авиве, организованной... РИА Новости, 27.02.2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Группа израильских блогеров, работающих в сфере лайфстайл, были впечатлены лучшими российскими винами на специальной дегустации в Тель-Авиве, организованной Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР), передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятие были приглашены инфлюенсеры и лидеры мнений с многотысячной аудиторией, которые продегустировали несколько образцов российского вина, ставших призерами конкурса TERRAVINO и других международных конкурсов. Среди образцов были представлены вина Дагестана, Долины Дона (Ростовская область), Кубани (Краснодарского края), Крыма и Ставрополья.
"Мне очень понравилось вино и формат мероприятия. Это было очень атмосферно и познавательно. Я обязательно сделаю про это публикацию и может даже не одну, так как мы услышали много интересных фактов про российское вино. Надеюсь, это не разовое мероприятие, так как винная культура важна для наших стран", - поделилась впечатлениями с РИА Новости одна из участниц дегустации.
Один из ведущих экспертов винодельческой отрасли в России, председатель комиссии по стандартизации АВВР Анатолий Корнеев рассказал аудитории об особенностях виноделия в России и его географии. Особая роль в его рассказе была уделена законодательной базе, которая регулирует эту сферу, а также о том, как Россия в сравнительно короткие сроки смогла добиться производства вина, которое бы соответствовало высоким мировым стандартам.
На встрече также присутствовал представитель одной из крупнейших дистрибьюторских сетей Израиля, который отметил важность проведения подобных ознакомительных мероприятий в преддверии планируемого выхода на рынок.
"Безусловно, важно знакомить аудиторию со своим продуктом, поэтому подобные дегустации, общение и обмен опытом всегда востребованы. Израильский потребитель привык к определенным винам, поэтому выдержать эту конкуренцию весьма непросто. Здесь, к примеру, не очень большой спрос у грузинских или армянских вин. Предпочтение отдается европейским или американским винам", - рассказал РИА Новости представитель отрасли.
При этом он подчеркнул, что текущая политическая обстановка остается достаточно сложной. Вместе с тем участники выразили уверенность, что профессиональный диалог и культурный обмен, начатые в рамках дегустации, станут основой для дальнейшего сотрудничества и новых совместных проектов в винной сфере.
