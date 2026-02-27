В Израиле дали высокую оценку российским винам на специальной дегустации

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Группа израильских блогеров, работающих в сфере лайфстайл, были впечатлены лучшими российскими винами на специальной дегустации в Тель-Авиве, организованной Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР), передает корреспондент РИА Новости.

На мероприятие были приглашены инфлюенсеры и лидеры мнений с многотысячной аудиторией, которые продегустировали несколько образцов российского вина, ставших призерами конкурса TERRAVINO и других международных конкурсов. Среди образцов были представлены вина Дагестана , Долины Дона ( Ростовская область ), Кубани ( Краснодарского края ), Крыма и Ставрополья.

"Мне очень понравилось вино и формат мероприятия. Это было очень атмосферно и познавательно. Я обязательно сделаю про это публикацию и может даже не одну, так как мы услышали много интересных фактов про российское вино. Надеюсь, это не разовое мероприятие, так как винная культура важна для наших стран", - поделилась впечатлениями с РИА Новости одна из участниц дегустации.

Один из ведущих экспертов винодельческой отрасли в России , председатель комиссии по стандартизации АВВР Анатолий Корнеев рассказал аудитории об особенностях виноделия в России и его географии. Особая роль в его рассказе была уделена законодательной базе, которая регулирует эту сферу, а также о том, как Россия в сравнительно короткие сроки смогла добиться производства вина, которое бы соответствовало высоким мировым стандартам.

На встрече также присутствовал представитель одной из крупнейших дистрибьюторских сетей Израиля , который отметил важность проведения подобных ознакомительных мероприятий в преддверии планируемого выхода на рынок.

"Безусловно, важно знакомить аудиторию со своим продуктом, поэтому подобные дегустации, общение и обмен опытом всегда востребованы. Израильский потребитель привык к определенным винам, поэтому выдержать эту конкуренцию весьма непросто. Здесь, к примеру, не очень большой спрос у грузинских или армянских вин. Предпочтение отдается европейским или американским винам", - рассказал РИА Новости представитель отрасли.