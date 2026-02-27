Фон дер Ляйен раскритиковали за поездку на форум о лошадях

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за планы отправиться на следующей неделе на форум о лошадях вместо того, чтобы организовать встречу с журналистами и разъяснить им свои действия вокруг реализации вызвавшего массу критики и фермерские протесты торгового соглашения со странами Латинской Америки Меркосур.

"Европейская комиссия стремится предоставить лучший сервис в условиях прозрачности для журналистов… Это же относится и к президенту, которая уделяет приоритетное внимание взаимодействию со СМИ… Но у меня нет никаких других подробностей по ее планам на следующую неделю, кроме тех, что я уже озвучил", - сказал представитель ЕК Олоф Жилл.