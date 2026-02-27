https://ria.ru/20260227/ursula-2077197270.html
Фон дер Ляйен раскритиковали за поездку на форум о лошадях
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за планы отправиться на следующей неделе на форум о лошадях вместо того, чтобы организовать встречу с... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
брюссель
германия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
совет европы
брюссель
германия
Фон дер Ляйен осудили за поездку на лошадиный форум вместо пояснений по Меркосур
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за планы отправиться на следующей неделе на форум о лошадях вместо того, чтобы организовать встречу с журналистами и разъяснить им свои действия вокруг реализации вызвавшего массу критики и фермерские протесты торгового соглашения со странами Латинской Америки Меркосур.
Известная своей любовью к лошадям глава Еврокомиссии
решила в начале марта принять участие в международном форуме о лошадях, о чем ее представитель Олоф Жилл сообщил журналистам в Брюсселе
. При этом буквально за час до этого глава ЕК выступила с заявлением о введении в действие спорного торгового соглашения с Меркосур и не стала отвечать на вопросы журналистов.
"Меня интересует, почему мадам фон дер Ляйен
, у которой такой загруженный график, что она не может даже ответить на резонные вопросы журналистов об этой сделке с Меркосур, вдруг решает ехать на лошадиный форум? Мы, конечно, знаем ее любовь к лошадям, и что за эту ее любовь раньше уже расплатились волки, но может, правильнее было бы остаться и пообщаться с журналистами", - задал на брифинге вопрос представитель итальянского СМИ.
"Европейская комиссия стремится предоставить лучший сервис в условиях прозрачности для журналистов… Это же относится и к президенту, которая уделяет приоритетное внимание взаимодействию со СМИ… Но у меня нет никаких других подробностей по ее планам на следующую неделю, кроме тех, что я уже озвучил", - сказал представитель ЕК Олоф Жилл.
Еврокомиссия в декабре 2023 года предложила изменить статус защиты волков в ЕС
, это предложение в сентябре 2024 года поддержал Совет ЕС и утвердил комитет Бернской конвенции Совета Европы
. При этом СМИ ранее писали, что предложение Еврокомиссии инициировала лично Урсула фон дер Ляйен, чья домашняя пони была убита волком в Германии
в 2022 году.