Рейтинг@Mail.ru
Буданов* cделал дерзкое заявление о территориях России - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 27.02.2026 (обновлено: 13:31 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077032652.html
Буданов* cделал дерзкое заявление о территориях России
Буданов* cделал дерзкое заявление о территориях России - РИА Новости, 27.02.2026
Буданов* cделал дерзкое заявление о территориях России
Украина якобы сможет вернуть все утраченные территории, с таким утверждением выступил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью ливанской... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:48:00+03:00
2026-02-27T13:31:00+03:00
в мире
донбасс
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_78c3004de8f50d575ea9838c17eb24e6.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076251222.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072569927.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_471fa99517282028cc9d3318c59d2d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Буданов* cделал дерзкое заявление о территориях России

Буданов заявил, что Украина якобы может вернуть утраченные территории

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина якобы сможет вернуть все утраченные территории, с таким утверждением выступил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon.
"Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все <…> территории <…> неизбежно будут возвращены со временем", — заявил он.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Переговоры по Украине могут пройти в конце недели, заявил Буданов*
23 февраля, 18:43
Как отмечала ранее газета Financial Times, США считают, что Киев должен покинуть Донбасс для урегулирования конфликта, однако Украина согласна обсуждать вопрос территорий только в случае получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Владимир Зеленский 30 декабря 2025 года после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские Вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны. Помощник президента Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби
5 февраля, 21:27
 
В миреДонбассРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала