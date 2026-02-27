МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина якобы сможет вернуть все утраченные территории, с таким утверждением выступил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon.
"Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все <…> территории <…> неизбежно будут возвращены со временем", — заявил он.
Как отмечала ранее газета Financial Times, США считают, что Киев должен покинуть Донбасс для урегулирования конфликта, однако Украина согласна обсуждать вопрос территорий только в случае получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
Владимир Зеленский 30 декабря 2025 года после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские Вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны. Помощник президента Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
