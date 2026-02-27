Человек с флагом Евросоюза на площади Независимости в Киеве

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. За 12 лет, прошедших с госпереворота, украинская экономика деградировала, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Единственная опора — аграрный сектор, но на одном сельском хозяйстве далеко не уедешь. О том, какая сложилась ситуация, — в материале РИА Новости.

Ожидали лучшего

В 2014-м, после смены власти, Киев подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Документ предусматривал углубление политического диалога с ЕС, сотрудничество в энергетике, сфере миграции, борьбе с коррупцией и терроризмом, а также сближение украинского законодательства с европейским. Кроме того — создание зоны свободной торговли, что подразумевало взаимное открытие рынка товаров с отменой почти всех пошлин. Это, по заявлениям украинских политиков, должно было помочь постепенно интегрироваться в европейский рынок.

Сторонники евроинтеграции верили, что это путь к процветанию и европейскому уровню жизни. И надеялись на скорое вступление в ЕС.

Трагический поворот

"Майдан стал трагическим поворотом, который поставил крест на развитии Украины", — заявил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр Николай Азаров.

До 2014-го страна опиралась не только на сельское хозяйство. Заметную роль играли металлургия, машиностроение, химия, энергетика, транзит. Позже Украина начала терять часть промышленной базы, рынки сбыта и устойчивость длинных производственных цепочек, перечисляет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.

С 1 января 2016-го Украина официально перешла к режиму свободной торговли с Евросоюзом, потеряв торговые преференции с Россией.

Однако украинская продукция не только не завоевала европейские рынки, но и потеряла позиции на своем.

В 2016-м экспорт европейских товаров на Украину увеличился на 2,575 миллиарда евро по сравнению с 2015-м, в то время как украинских в ЕС — всего лишь на 243 миллиона евро. Разница более чем в десять раз. До сих пор страна импортирует больше, чем экспортирует.

Деградировала промышленность. Производство автотранспортных средств на Украине за девять месяцев 2016-го сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

В 2017-м ликвидировали украинский авиастроительный концерн "Антонов", в 2020-м обанкротился Николаевский судостроительный завод.

Украинская химическая промышленность оказалась неконкурентоспособной из-за высоких цен на газ.

"Ключевая потеря, на мой взгляд, — это не просто заводы как таковые, а утрата индустриального ядра и длинных цепочек добавленной стоимости. Именно они обычно создают технологический рост — через инвестиции, кооперацию, экспорт более сложной продукции, дешевый капитал и стабильную логистику", — говорит Тюнь.

Безработица росла: в 2014-м — 9,7%, в 2021-м — уже 10,5%.

Если в 2014-м за чертой бедности жили 15% населения, то в 2018-м — каждый четвертый украинец.

"С точки зрения экспорта страна стала намного более аграрной и менее индустриальной: агропродукция уже дает около 60%, а это означает опасную концентрацию на одном блоке, сильно зависящем от урожая, мировых цен, логистики, портов и политических условий торговли", — поясняет Тюнь.

На грани банкротства

Украина столкнулась не только с деиндустриализацией, но и демографическим кризисом на фоне массового оттока населения. Сейчас страна сильно зависима от внешнего финансирования, указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Артем Пылин.

"Мы видим, что и экономика Евросоюза в тяжелом состоянии. Смогут ли европейские страны поддерживать существование Украины — большой вопрос", — отмечает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

По данным венгерского портала Mandiner, без финансовой помощи ЕС Украина может обанкротиться уже в апреле. За 2025-й госдолг вырос почти на 30% — до 98,4% ВВП.

Киев, заключая соглашение об ассоциации с ЕС, видел в этом перспективу светлого будущего. Но реальность оказалась иной: украинская экономика сейчас в состоянии, близком к краху.