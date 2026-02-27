Рейтинг@Mail.ru
"Все потеряли": Украина пожалела о своем шаге
08:00 27.02.2026
"Все потеряли": Украина пожалела о своем шаге
За 12 лет, прошедших с госпереворота, украинская экономика деградировала, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Единственная опора — аграрный...
"Все потеряли": Украина пожалела о своем шаге

Тюнь: Украина за 12 лет потеряла не просто заводы, а цепочки производства

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЧеловек с флагом Евросоюза на площади Независимости в Киеве
Человек с флагом Евросоюза на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Человек с флагом Евросоюза на площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. За 12 лет, прошедших с госпереворота, украинская экономика деградировала, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Единственная опора — аграрный сектор, но на одном сельском хозяйстве далеко не уедешь. О том, какая сложилась ситуация, — в материале РИА Новости.

Ожидали лучшего

В 2014-м, после смены власти, Киев подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки
26 февраля, 17:00
Документ предусматривал углубление политического диалога с ЕС, сотрудничество в энергетике, сфере миграции, борьбе с коррупцией и терроризмом, а также сближение украинского законодательства с европейским. Кроме того — создание зоны свободной торговли, что подразумевало взаимное открытие рынка товаров с отменой почти всех пошлин. Это, по заявлениям украинских политиков, должно было помочь постепенно интегрироваться в европейский рынок.
Сторонники евроинтеграции верили, что это путь к процветанию и европейскому уровню жизни. И надеялись на скорое вступление в ЕС.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк"Народное вече" на площади Независимости в Киеве
Народное вече на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
"Народное вече" на площади Независимости в Киеве

Трагический поворот

"Майдан стал трагическим поворотом, который поставил крест на развитии Украины", — заявил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр Николай Азаров.
До 2014-го страна опиралась не только на сельское хозяйство. Заметную роль играли металлургия, машиностроение, химия, энергетика, транзит. Позже Украина начала терять часть промышленной базы, рынки сбыта и устойчивость длинных производственных цепочек, перечисляет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
С 1 января 2016-го Украина официально перешла к режиму свободной торговли с Евросоюзом, потеряв торговые преференции с Россией.
Однако украинская продукция не только не завоевала европейские рынки, но и потеряла позиции на своем.
В 2016-м экспорт европейских товаров на Украину увеличился на 2,575 миллиарда евро по сравнению с 2015-м, в то время как украинских в ЕС — всего лишь на 243 миллиона евро. Разница более чем в десять раз. До сих пор страна импортирует больше, чем экспортирует.
Деградировала промышленность. Производство автотранспортных средств на Украине за девять месяцев 2016-го сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.
В 2017-м ликвидировали украинский авиастроительный концерн "Антонов", в 2020-м обанкротился Николаевский судостроительный завод.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов
26 февраля, 15:25
Украинская химическая промышленность оказалась неконкурентоспособной из-за высоких цен на газ.
"Ключевая потеря, на мой взгляд, — это не просто заводы как таковые, а утрата индустриального ядра и длинных цепочек добавленной стоимости. Именно они обычно создают технологический рост — через инвестиции, кооперацию, экспорт более сложной продукции, дешевый капитал и стабильную логистику", — говорит Тюнь.
Безработица росла: в 2014-м — 9,7%, в 2021-м — уже 10,5%.
Если в 2014-м за чертой бедности жили 15% населения, то в 2018-м — каждый четвертый украинец.
"С точки зрения экспорта страна стала намного более аграрной и менее индустриальной: агропродукция уже дает около 60%, а это означает опасную концентрацию на одном блоке, сильно зависящем от урожая, мировых цен, логистики, портов и политических условий торговли", — поясняет Тюнь.
© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкТрактор работает на поле фермерского хозяйства
Трактор работает на поле фермерского хозяйства в Мелитопольском районе. - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Трактор работает на поле фермерского хозяйства

На грани банкротства

Украина столкнулась не только с деиндустриализацией, но и демографическим кризисом на фоне массового оттока населения. Сейчас страна сильно зависима от внешнего финансирования, указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Артем Пылин.
"Мы видим, что и экономика Евросоюза в тяжелом состоянии. Смогут ли европейские страны поддерживать существование Украины — большой вопрос", — отмечает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Побили все рекорды". Европа призналась, почему не хочет мира на Украине
20 февраля, 08:00
По данным венгерского портала Mandiner, без финансовой помощи ЕС Украина может обанкротиться уже в апреле. За 2025-й госдолг вырос почти на 30% — до 98,4% ВВП.
Киев, заключая соглашение об ассоциации с ЕС, видел в этом перспективу светлого будущего. Но реальность оказалась иной: украинская экономика сейчас в состоянии, близком к краху.
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
 
В миреУкраинаРоссияЕвросоюз
 
 
