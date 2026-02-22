Рейтинг@Mail.ru
22.02.2026
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров
05:17 22.02.2026
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров - РИА Новости, 22.02.2026
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров
Украинская экономика за 12 лет, прошедших после госпереворота, именуемого "майданом", пережила полную деградацию и держится только на сельском хозяйстве, заявил РИА Новости, 22.02.2026
украина, николай азаров (политик), виктор янукович, верховная рада украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Виктор Янукович, Верховная Рада Украины
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров

Азаров: экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана"

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинская экономика за 12 лет, прошедших после госпереворота, именуемого "майданом", пережила полную деградацию и держится только на сельском хозяйстве, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года приняла постановление, согласно которому президент Виктор Янукович не выполняет свои обязанности. Это стало итогом противостояния на киевском "майдане" между сторонниками и противниками евроинтеграции, которое длилось около трех месяцев.
Майдан - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Экс-подполковник СБУ рассказал о подготовке протестного ядра Майдана
04:37
"Экономика практически отсутствует. Держится только на сельском хозяйстве в основном, потому что плодородные земли и хороший климат, хорошие урожаи", - сказал Азаров.
При этом он отметил, что сельское хозяйство не может обеспечить серьезное развитие, особенно технологическое, такой большой страны, как Украина.
"("Майдан" - ред.) - трагический поворот, который поставил крест на развитии Украины", - подчеркнул Азаров.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия антиправительственных протестов под названием "евромайдан" (или просто "майдан") после решения властей приостановить политику, имевшую целью интеграцию с Евросоюзом. Вспыхнули беспорядки. В результате столкновений между силами безопасности Украины и радикально настроенными протестующими погибли более 100 человек, в том числе сотрудники МВД. Следствием протестов стал переворот, который привел к свержению тогдашнего президента Януковича в феврале 2014 года.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Янукович в 2014 году мог арестовать зачинщиков "майдана", считает Азаров
Вчера, 17:47
 
