Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров

При этом он отметил, что сельское хозяйство не может обеспечить серьезное развитие, особенно технологическое, такой большой страны, как Украина.

В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия антиправительственных протестов под названием "евромайдан" (или просто "майдан") после решения властей приостановить политику, имевшую целью интеграцию с Евросоюзом. Вспыхнули беспорядки. В результате столкновений между силами безопасности Украины и радикально настроенными протестующими погибли более 100 человек, в том числе сотрудники МВД. Следствием протестов стал переворот, который привел к свержению тогдашнего президента Януковича в феврале 2014 года.