Минцифры передало гуманитарный груз для отправки в зону СВО

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ передало представителям Народного фронта собранную силами министерства гуманитарную помощь для российских военных. В переданную партию вошли 45 тепловых пушек, 19 дизельных генераторов, 28 катушек оптоволоконных кабелей и несколько сотен тактических, поясных аптечек", - рассказали в пресс-службе.

"Народный фронт совместно с Минцифры передаёт нашим ребятам в зоне специальной военной операции так необходимые им тепловые пушки, генераторы, тактические аптечки, оптоволокно и роутеры. С помощью этого оборудования бойцы будут расширять сеть связи. Генераторы и тепловые пушки будут также переданы в Белгородскую область для помощи мирным жителям, обеспечения пунктов обогрева, так как регион сейчас находится под постоянными обстрелами", – цитируют в пресс-службе заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.