Минцифры передало гуманитарный груз для отправки в зону СВО
14:51 27.02.2026
Минцифры передало гуманитарный груз для отправки в зону СВО
Минцифры передало гуманитарный груз для отправки в зону СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Минцифры передало гуманитарный груз для отправки в зону СВО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ передало представителям Народного фронта 45 тепловых пушек, 19 дизельных генераторов,... РИА Новости, 27.02.2026
россия, белгородская область, сергей горбунов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Надежные люди, Россия, Белгородская область, Сергей Горбунов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры передало гуманитарный груз для отправки в зону СВО

Минцифры передало Народному фронту гуманитарный груз для отправки в зону СВО

© Фото : МинцифрыГуманитарный груз в зону СВО, переданный Минцифры России
Гуманитарный груз в зону СВО, переданный Минцифры России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Минцифры
Гуманитарный груз в зону СВО, переданный Минцифры России
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ передало представителям Народного фронта 45 тепловых пушек, 19 дизельных генераторов, несколько сотен тактических аптечек для отправки в зону СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ передало представителям Народного фронта собранную силами министерства гуманитарную помощь для российских военных. В переданную партию вошли 45 тепловых пушек, 19 дизельных генераторов, 28 катушек оптоволоконных кабелей и несколько сотен тактических, поясных аптечек", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что сбор был организован Молодёжным советом при Минцифры. В нём приняли участие сотрудники министерства и подведомственных организаций.
"Народный фронт совместно с Минцифры передаёт нашим ребятам в зоне специальной военной операции так необходимые им тепловые пушки, генераторы, тактические аптечки, оптоволокно и роутеры. С помощью этого оборудования бойцы будут расширять сеть связи. Генераторы и тепловые пушки будут также переданы в Белгородскую область для помощи мирным жителям, обеспечения пунктов обогрева, так как регион сейчас находится под постоянными обстрелами", – цитируют в пресс-службе заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.
Гуманитарный груз военнослужащим на СВО от сотрудников КАМАЗа - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"КАМАЗ" и Народный фронт передали для бойцов СВО более 105 тонн гумпомощи
20 февраля, 14:19
 
Надежные людиРоссияБелгородская областьСергей ГорбуновМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
