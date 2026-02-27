https://ria.ru/20260227/tyl-2077178044.html
Минцифры передало гуманитарный груз для отправки в зону СВО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ передало представителям Народного фронта 45 тепловых пушек, 19 дизельных генераторов,... РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ передало представителям Народного фронта 45 тепловых пушек, 19 дизельных генераторов, несколько сотен тактических аптечек для отправки в зону СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ передало представителям Народного фронта собранную силами министерства гуманитарную помощь для российских военных. В переданную партию вошли 45 тепловых пушек, 19 дизельных генераторов, 28 катушек оптоволоконных кабелей и несколько сотен тактических, поясных аптечек", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что сбор был организован Молодёжным советом при Минцифры. В нём приняли участие сотрудники министерства и подведомственных организаций.
"Народный фронт совместно с Минцифры передаёт нашим ребятам в зоне специальной военной операции так необходимые им тепловые пушки, генераторы, тактические аптечки, оптоволокно и роутеры. С помощью этого оборудования бойцы будут расширять сеть связи. Генераторы и тепловые пушки будут также переданы в Белгородскую область для помощи мирным жителям, обеспечения пунктов обогрева, так как регион сейчас находится под постоянными обстрелами", – цитируют в пресс-службе заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.