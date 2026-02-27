Урегулирование на Украине не в приоритете для Трампа, считает эксперт

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта на Украине, однако этот вопрос больше не является для него приоритетным, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Полностью на одну какую-то проблему Трамп не сможет переключиться, потому что там множество проблем. Условно говоря, в Венесуэле не решена проблема, с Китаем непонятно. Поэтому одной проблеме он точно не будет уделять время. Опять-таки, он будет пытаться ослабить Иран, заставить принять все американские правила насчет обогащения, то есть отказаться от ядерной программы. То есть Иран — это у него будет ключевой момент", - отметил эксперт в беседе с "Лента.ру".
Блохин подчеркнул, что, в отличие от Джо Байдена, для которого исход конфликта рассматривался как вопрос стратегического лидерства Запада, для Трампа украинский вопрос является "одним из треков".
При этом США полностью не выйдут из переговорного процесса, поскольку сохраняют в регионе собственные интересы, добавил эксперт.
