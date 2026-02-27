Урегулирование на Украине не в приоритете для Трампа, считает эксперт

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта на Украине, однако этот вопрос больше не является для него приоритетным, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.