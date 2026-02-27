Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
10:20 27.02.2026
Урегулирование на Украине не в приоритете для Трампа, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп не сможет полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта на Украине, однако этот вопрос больше не является для него... РИА Новости, 27.02.2026
Урегулирование на Украине не в приоритете для Трампа, считает эксперт

Блохин: Трамп не сможет полностью выйти из мирного процесса по Украине

Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта на Украине, однако этот вопрос больше не является для него приоритетным, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Полностью на одну какую-то проблему Трамп не сможет переключиться, потому что там множество проблем. Условно говоря, в Венесуэле не решена проблема, с Китаем непонятно. Поэтому одной проблеме он точно не будет уделять время. Опять-таки, он будет пытаться ослабить Иран, заставить принять все американские правила насчет обогащения, то есть отказаться от ядерной программы. То есть Иран — это у него будет ключевой момент", - отметил эксперт в беседе с "Лента.ру".
Блохин подчеркнул, что, в отличие от Джо Байдена, для которого исход конфликта рассматривался как вопрос стратегического лидерства Запада, для Трампа украинский вопрос является "одним из треков".
При этом США полностью не выйдут из переговорного процесса, поскольку сохраняют в регионе собственные интересы, добавил эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом
26 февраля, 19:22
 
В миреСШАИранУкраинаДональд ТрампДжо БайденРоссийская академия наук
 
 
