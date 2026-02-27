Рейтинг@Mail.ru
Самая шокирующая свадьба: ученики Тутберидзе устроили "Санта-Барбару"
17:45 27.02.2026
Самая шокирующая свадьба: ученики Тутберидзе устроили "Санта-Барбару"
Самая шокирующая свадьба: ученики Тутберидзе устроили "Санта-Барбару" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Самая шокирующая свадьба: ученики Тутберидзе устроили "Санта-Барбару"
Никто и представить не мог, что они будут вместе. Как красавец из группы Этери Тутберидзе увел по венец талантливую фигуристку? РИА Новости Спорт рассказывает о РИА Новости Спорт, 27.02.2026
фигурное катание
адьян питкеев
майя хромых
этери тутберидзе
авторы риа новости спорт
2026
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Самая шокирующая свадьба: ученики Тутберидзе устроили "Санта-Барбару"

Фигуристы Майя Хромых и Адьян Питкеев сыграли свадьбу

Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Никто и представить не мог, что они будут вместе. Как красавец из группы Этери Тутберидзе увел по венец талантливую фигуристку? РИА Новости Спорт рассказывает о женитьбе двух спортсменов, между которыми, казалось, ничего общего.

А почему это шок?

Первая любопытная новость после Олимпиады - свадьба двух бывших учеников Тутберидзе. 27-летний Адьян Питкеев и 19-летняя Майя Хромых расписались в символическую дату 14 февраля 2026 года, но рассказали об этом только неделю спустя.
Почему же это сенсация? Во-первых, они хотя и связаны строчкой "Хрустальный" в своих резюме, в действительности на льду никогда не пересекались. Адьян с раннего возраста катался у Тутберидзе, но еще в 2016 году ушел в ЦСКА к Елене Буяновой, а Майя пришла к Тутберидзе только в 2018 году. Его пик карьеры пришелся на 2014-2015 годы, когда он стал третьим на взрослом чемпионате России и поехал на чемпионат Европы, а она в то время только учила тройные прыжки под руководством Анны Царевой.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАдьян Питкеев
Адьян Питкеев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Адьян Питкеев
Во-вторых, Адьян вроде совсем недавно еще был женат на другой экс-фигуристке Ларисе Урусовой, которая в ноябре 2025 года повторно вышла замуж за Дмитрия Чигирева. Он несколько лет встречался с Евгенией Медведевой. Все-таки "Санта-Барбара" в фигурном катании — совершенно особенная в многоуровневой экстравагантности. Когда-то Питкеев и Урусова вместе работали в группе Ирины Смирновой, но теперь там числится Чигирев. Питкеева, по слухам, видели на катке у Тутберидзе — там же работает тренером Хромых.
Но главная причина удивления болельщиков в том, что эти двое как будто из совсем разного теста. Сложно в принципе представить их парой. Адьян был одним из самых красивых молодых фигуристов России, оставаясь при этом очень скромным и застенчивым парнем в жизни. Если Макар Игнатов и будучи взрослым не в восторге от ярлыка секс-символа, который ему достался, то 16-летний Питкеев просто не понимал, что катается под музыку из главного эротического фильма 80-х с Микки Рурком и Ким Бейсингер.
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж
11 ноября 2025, 18:30
К сожалению, природа не дала ему запас здоровья, соразмерный таланту и потенциалу. Адьян так и не смог раскрыться и начать побеждать, потому что очень рано начал мучиться от болей в спине. Он пробовал поменять тренера и систему подготовки, даже пытался перейти в танцы на льду в паре с Алисой Лозко, но не смог именно из-за проблем с позвоночником.
Его отдушиной была гитара и тяжелая музыка. Адьян учился играть на инструменте, делился видео экспериментов и удивлял окружающих — все недоумевали, как мальчик с такими добрыми глазами может слушать подобную жесть. А он объяснял, что просто любит экстремальный вокал в обрамлении неоклассической музыки. И вообще это все влияние отца.
На самом деле Адьян всегда вел довольно закрытый образ жизни. У него есть социальные сети, но без лишних подробностей и личностного эксгибиционизма. Так что информации о романах было немного.

Тагильская девчонка

Хромых известна как одна из самых загадочных учениц Тутберидзе. Не самая общительная, но улыбчивая простая тагильская девчонка. Она всегда была в тени сначала грандиозного поколения Трусовой-Щербаковой-Косторной, потом — гения Камилы Валиевой. Как итог, у нее было мало возможностей проявить индивидуальность и завоевать серьезные титулы.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМайя Хромых
Майя Хромых - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Майя Хромых
Из-за высокого роста Майе было сложнее других в освоении ультра-си элементов, и в какой-то момент казалось, что вся ее карьера свелась к разучиванию четверных любой ценой. В 2019 и 2020 году тренерский штаб опубликовал видео с четверным сальховом и четверным тулупом в каскаде — это было большое событие, в постах даже подчеркивали, что прыжки исполнены высокой девушкой. Рост Майи — 170 сантиметров. В следующем сезоне она пробовала прыгать два четверных в произвольной программе, в Финале Кубка России даже смогла однажды опередить Валиеву, но по итоговой сумме все же проиграла. Ее квады были высокие, красивые, но не слишком стабильные. И что обиднее всего, они даже в лучшем исполнении не помогли Майе стать первой на по-настоящему важных стартах.

Потом был несчастный случай на тренировке — Хромых сильно порезала руку коньком, так что ей пришлось накладывать швы и долгое время кататься с ограничениями. А потом из-за проблем со спиной Майя неофициально приостановила карьеру — с болью было невозможно прыгать. Ее сразу включили в список тренеров центра фигурного катания Тутберидзе, теперь Майя работает на льду с малышами, хотя ей самой нет еще и двадцати лет.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМайя Хромых
Майя Хромых - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Майя Хромых
Выходит, они хотя и были все время где-то рядом, только сейчас нашли друг друга. Такие разные, но с такими похожими спортивными судьбами. В музыке есть термин канон — когда одна и та же мелодия повторяется разными голосами, но с отставанием, — и это идеальная метафора в данном случае.
Единственная разница, пожалуй, в том, что изначальная диспозиция у Адьяна была гораздо лучше. В мужском одиночном катании в послесочинском цикле и близко не было такой конкуренции, в которой всю свою сознательную жизнь существовала Майя в рамках женского одиночного. Но так ли уж важно, какие у кого были возможности, если они по факту одинаково не реализованы.
Впрочем, спортивные неудачи совсем не означают, что в жизни после спорта человек человек обречен быть несчастным. Пусть эта пара с красивыми именами Адьян и Майя будет по-настоящему счастливой. Взаимная способность понять, что чувствует другой, у них уже есть, как и общая большая любовь к фигурному катанию.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Загитова выходит замуж? Ее кольцу позавидовала бы даже невеста Роналду
7 января, 17:24
 
Фигурное катание
Адьян Питкеев
Майя Хромых
Этери Тутберидзе
 
