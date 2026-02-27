https://ria.ru/20260227/sudya-2077098718.html
Против судьи в отставке из Дагестана возбудят уголовное дело о взятке
Против судьи в отставке из Дагестана возбудят уголовное дело о взятке - РИА Новости, 27.02.2026
Против судьи в отставке из Дагестана возбудят уголовное дело о взятке
Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Хасавюртовского районного суда Дагестана в отставке... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:41:00+03:00
2026-02-27T11:41:00+03:00
2026-02-27T11:45:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260227/porcha-2077039192.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, россия, игорь краснов
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Игорь Краснов
Против судьи в отставке из Дагестана возбудят уголовное дело о взятке
РИА Новости: против судьи в отставке из Дагестана Азизова возбудят дело о взятке
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Хасавюртовского районного суда Дагестана в отставке Султана Азизова, подозреваемого в получении взятки в 2 миллиона рублей, незаконном хранении наркотиков и обороте оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
"Пребывающий в отставке судья Хасавюртовского районного суда республики Дагестан
Азизов Султан Азизович подозревается в получении взятки в размере 2 миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ
), незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Как сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Дагестана, Азизов ушел в отставку с 8 сентября 2025 года на основании своего письменного заявления.
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов
на ежегодном совещании судей в феврале заявил, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и принципиально, компромиссы здесь невозможны. В январе Краснов отмечал, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и "различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия".