Против судьи в отставке из Дагестана возбудят уголовное дело о взятке

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Хасавюртовского районного суда Дагестана в отставке Султана Азизова, подозреваемого в получении взятки в 2 миллиона рублей, незаконном хранении наркотиков и обороте оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.

"Пребывающий в отставке судья Хасавюртовского районного суда республики Дагестан Азизов Султан Азизович подозревается в получении взятки в размере 2 миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ ), незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Дагестана, Азизов ушел в отставку с 8 сентября 2025 года на основании своего письменного заявления.