"Адамов не видел момент удара": Семак об отмене гола "Балтики" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Футбол
 
23:33 27.02.2026
"Адамов не видел момент удара": Семак об отмене гола "Балтики"
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что судьи матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Балтики" верно... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026
спорт, сергей семак, луис энрике, кевин андраде, оренбург, российская премьер-лига (рпл), зенит, балтика
Футбол, Спорт, Сергей Семак, Луис Энрике, Кевин Андраде, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит, Балтика
"Адамов не видел момент удара": Семак об отмене гола "Балтики"

Семак: судьи матча РПЛ против "Балтики" верно зафиксировали офсайд Хиля

Сергей Семак. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что судьи матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Балтики" верно зафиксировали офсайд в эпизоде с голом калининградской команды.
В пятницу "Зенит" на своем поле обыграл "Балтику" со счетом 1:0. Мяч в составе хозяев забил Луис Энрике. На 75-й минуте был отменен гол капитана "Балтики" Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградской команды Брайана Хиля.
"Я не смотрел изначально после того, как забили мяч. Уже когда судья слушал, посмотрел, что случилось, и тогда посмотрел повтор, да. Там рисовали линии, момент очень тонкий. Как я понимаю, (Густаво) Мантуан успел выйти, и игрок, который стоял, закрывал видимость вратарю. В момент удара голкипер не видел мяча. То есть игрок соперника участвовал в эпизоде. Конечно, это очень обидно с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, наверное, тоже было бы очень обидно. Но решение судьи то, которое я сказал. Игрок находился на линии удара между бьющим игроком и вратарем (Денисом Адамовым). Голкипер не видел момент удара, я это смотрел", - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
"Зенит" набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре петербургский клуб 8 марта сыграет в гостях с "Оренбургом".
Футбол Спорт Сергей Семак Луис Энрике Кевин Андраде Оренбург РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Зенит Балтика
 
