Отставной судья из Дагестана, заподозренный в коррупции, ушел на СВО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Судья Хасавюртовского районного суда Дагестана в отставке Султан Азизов, против которого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело о получении взятки в 2 миллиона рублей, незаконном хранении наркотиков и обороте оружия, находится в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
"В настоящее время он заключил контракт с министерством обороны РФ и находится в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе ВС РФ сообщили, что ВККС на внеочередном заседании в пятницу дала согласие на возбуждение дела в отношении Азизова, который в сентябре прошлого года ушел в отставку. Он подозревается в получении взятки в размере 2 миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ)". Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет заключения.
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на ежегодном совещании судей в феврале заявил, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и принципиально, компромиссы здесь невозможны. В январе Краснов отмечал, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и "различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия".
