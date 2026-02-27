Рейтинг@Mail.ru
Отставной судья из Дагестана, заподозренный в коррупции, ушел на СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 27.02.2026 (обновлено: 12:18 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/sudja-2077104571.html
Отставной судья из Дагестана, заподозренный в коррупции, ушел на СВО
Отставной судья из Дагестана, заподозренный в коррупции, ушел на СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Отставной судья из Дагестана, заподозренный в коррупции, ушел на СВО
Судья Хасавюртовского районного суда Дагестана в отставке Султан Азизов, против которого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:04:00+03:00
2026-02-27T12:18:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260222/sud-2076044118.html
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
Отставной судья из Дагестана, заподозренный в коррупции, ушел на СВО

Заподозренный в коррупции отставной судья из Дагестана Азизов ушел на СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Судья Хасавюртовского районного суда Дагестана в отставке Султан Азизов, против которого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело о получении взятки в 2 миллиона рублей, незаконном хранении наркотиков и обороте оружия, находится в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
«
"В настоящее время он заключил контракт с министерством обороны РФ и находится в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе ВС РФ сообщили, что ВККС на внеочередном заседании в пятницу дала согласие на возбуждение дела в отношении Азизова, который в сентябре прошлого года ушел в отставку. Он подозревается в получении взятки в размере 2 миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ)". Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет заключения.
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на ежегодном совещании судей в феврале заявил, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и принципиально, компромиссы здесь невозможны. В январе Краснов отмечал, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и "различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия".
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
22 февраля, 06:45
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала