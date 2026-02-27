Отставной судья из Дагестана, заподозренный в коррупции, ушел на СВО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Судья Хасавюртовского районного суда Дагестана в отставке Султан Азизов, против которого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело о получении взятки в 2 миллиона рублей, незаконном хранении наркотиков и обороте оружия, находится в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.

"В настоящее время он заключил контракт с министерством обороны РФ и находится в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в пресс-службе.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на ежегодном совещании судей в феврале заявил, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и принципиально, компромиссы здесь невозможны. В январе Краснов отмечал, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и "различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия".