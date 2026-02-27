https://ria.ru/20260227/sud-2077092168.html
Суд в Москве арестовал имущество экс-замглав ЯТЭК
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество бывших заместителей генерального директора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Антона Недосекина и Сергея Кузнецова, обвиняемых в коммерческом подкупе, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов дела, ходатайства следствия об аресте имущества были удовлетворены 17 февраля 2026 года в отношении обоих фигурантов. Кузнецов
обжаловал это решение — жалоба поступила в суд 19 февраля.
Недосекин и Кузнецов обвиняются по части 8 статьи 204 УК РФ
(коммерческий подкуп в особо крупном размере). По версии следствия, в марте 2022 года Недосекин, занимавший должность заместителя гендиректора по геологии, геофизике и разработке месторождений — главного геолога компании, и Кузнецов, занимавший пост заместителя гендиректора по добыче и переработке, получили на счета в банке крупную сумму денег за беспрепятственную приемку и ускорение оплаты работ по модернизации газовых скважин.
Оба фигуранта объявлены в международный розыск, в конце февраля суд заочно арестовал их.