Суд в Москве арестовал имущество экс-замглав ЯТЭК - РИА Новости, 27.02.2026
11:25 27.02.2026 (обновлено: 11:44 27.02.2026)
Суд в Москве арестовал имущество экс-замглав ЯТЭК
Суд в Москве арестовал имущество экс-замглав ЯТЭК - РИА Новости, 27.02.2026
Суд в Москве арестовал имущество экс-замглав ЯТЭК
Суд в Москве арестовал имущество бывших заместителей генерального директора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Антона Недосекина и Сергея... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд в Москве арестовал имущество экс-замглав ЯТЭК

Суд арестовал имущество экс-замгендиректоров ЯТЭК Недосекина и Кузнецова

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество бывших заместителей генерального директора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Антона Недосекина и Сергея Кузнецова, обвиняемых в коммерческом подкупе, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов дела, ходатайства следствия об аресте имущества были удовлетворены 17 февраля 2026 года в отношении обоих фигурантов. Кузнецов обжаловал это решение — жалоба поступила в суд 19 февраля.
Недосекин и Кузнецов обвиняются по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). По версии следствия, в марте 2022 года Недосекин, занимавший должность заместителя гендиректора по геологии, геофизике и разработке месторождений — главного геолога компании, и Кузнецов, занимавший пост заместителя гендиректора по добыче и переработке, получили на счета в банке крупную сумму денег за беспрепятственную приемку и ускорение оплаты работ по модернизации газовых скважин.
Оба фигуранта объявлены в международный розыск, в конце февраля суд заочно арестовал их.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Суд продлил домашний арест генералу Кувшинову
26 февраля, 17:50
 
