Суд в Москве арестовал имущество экс-замглав ЯТЭК

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество бывших заместителей генерального директора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Антона Недосекина и Сергея Кузнецова, обвиняемых в коммерческом подкупе, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.