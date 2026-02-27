Рейтинг@Mail.ru
Специалисты МАГАТЭ наблюдают за ремонтом "Ферросплавная-1", заявил Лихачев - РИА Новости, 27.02.2026
10:21 27.02.2026
Специалисты МАГАТЭ наблюдают за ремонтом "Ферросплавная-1", заявил Лихачев
Специалисты МАГАТЭ наблюдают за ремонтом "Ферросплавная-1", заявил Лихачев - РИА Новости, 27.02.2026
Специалисты МАГАТЭ наблюдают за ремонтом "Ферросплавная-1", заявил Лихачев
Специалисты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, наблюдают за ремонтом ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого... РИА Новости, 27.02.2026
2026
россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины
Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Специалисты МАГАТЭ наблюдают за ремонтом "Ферросплавная-1", заявил Лихачев

Лихачев: специалисты МАГАТЭ наблюдают за ремонтом "Ферросплавная-1" на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Специалисты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, наблюдают за ремонтом ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС, начат ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, поврежденных ударами ВСУ, ремонт продлится не менее недели, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"В настоящее время специалисты агентства находятся на объекте и наблюдают за проводимыми ремонтными работами", - сказал Лихачев.
По его словам, договоренность о режиме прекращения огня была достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке министерства обороны РФ, Росгвардии и министерства иностранных дел РФ под эгидой "Росатома".
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции
19 февраля, 04:16
 
Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
 
 
