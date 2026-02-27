Специалисты МАГАТЭ наблюдают за ремонтом "Ферросплавная-1", заявил Лихачев

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Специалисты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на Запорожской АЭС, наблюдают за ремонтом ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"В настоящее время специалисты агентства находятся на объекте и наблюдают за проводимыми ремонтными работами", - сказал Лихачев.