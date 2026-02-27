Рейтинг@Mail.ru
Солнце возвращается в состояние депрессии, сообщили ученые
Наука
 
09:35 27.02.2026 (обновлено: 10:52 27.02.2026)
Солнце возвращается в состояние депрессии, сообщили ученые
Две активные группы пятен, перешедшие недавно с обратной стороны стороны Солнца на видимую, не смогли надолго вернуть солнечную активность, звезда возвращается...
2026-02-27T09:35:00+03:00
2026-02-27T10:52:00+03:00
Солнце возвращается в состояние депрессии, сообщили ученые

Лаборатория РАН: Солнце возвращается в исходное состояние депрессии

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramПятна на Солнце. 27 февраля 2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Пятна на Солнце. 27 февраля 2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Две активные группы пятен, перешедшие недавно с обратной стороны стороны Солнца на видимую, не смогли надолго вернуть солнечную активность, звезда возвращается в состояние депрессии, сообщили в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В конце февраля на Солнце впервые за четыре года полностью исчезли все пятна. Как ожидают учёные, такие падения активности на Солнце, которое сейчас находится на спаде после пика цикла, пройденного в 2024 году, будут случаться и дальше.
Пятна на Солнце - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Ученый рассказал об исчезновении пятен с поверхности Солнца
26 февраля, 06:16
"Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух активных групп", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что одна из них - активный центр 4366, поставивший рекорд по сильным вспышкам три недели назад, полностью утратила энергию и находится на стадии распада. Учёные предполагают, что оставшееся от неё одно пятно будет поглощено Солнцем в течение 5–10 суток.
Также на Солнце виден новый активный центр 4379-4380. В момент выхода с обратной стороны звезды он выдал серию из почти 20 вспышек, но также "полностью выдохся" всего за пару суток. В то же время, геомагнитная активность сейчас определяется слабо возмущённым солнечным ветром, на фоне чего геомагнитный индекс Kp незначительно повышен и иногда даже выходит на "жёлтый" уровень.
"В историю солнечной физики конец февраля - начало марта 2026 года, похоже, явно не попадут. Хотя какая-то минимальная жизнь на Солнце пока есть. Совсем на дно активность пока не падает", - уточнили в лаборатории.
В пятницу, по прогнозу учёных, вспышечная активность на Солнце останется низкой, а геомагнитная обстановка спокойной.
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Астроном рассказал, как можно изучать исходное состояние Солнца
Вчера, 08:44
 
НаукаРоссийская академия наукСолнце
 
 
